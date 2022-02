Ukrajinec ze Záporoží: Moskvu založila šlechta z Kyjeva, Putin touží po říši

Ilja Bej žije v průmyslovém městě Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. V úterním Rozstřelu řekl politický analytik Tomáš Šmíd, že právě tato oblast by mohla být dalším cílem ruské agrese, protože Putin by rád propojil Krym s pevninským Ruskem a Záporoží mu stojí v cestě.

Putin chce na jihu Ukrajiny „Novou Rus“

„Toho jsme si vědomi. On navíc existuje ještě ambicióznější Putinův plán, který počítá s tím, že by Rusko připojilo ke svém území celou jižní Ukrajinu,“ říká Bej, podle něhož by tím mohla vzniknout jakási „Nová Rus“.

Ta by spojila ruské území kolem Rostova s Oděsou a odřízla by Ukrajinu od přístupu k Černému moři. „O tomto plánu se hovoří už od roku 2014. Putin by akci zdůvodnil tím, že v této části Ukrajiny žije rusky hovořící obyvatelstvo, kterému by chtěl zajistit jeho práva.“

Na případnou další ruskou agresi je ale podle Beje Ukrajina připravena. „Minské dohody nám získaly čas na to, abychom modernizovali armádu, která byla ještě v éře prezidenta Janukovyče doslova rozložená. Díky západním partnerům máme nové zbraně,“ říká.

„Prezident Putin paradoxně udělal pro ukrajinizaci Ukrajiny svou agresivní politikou více než kterýkoliv jiný politik. Ještě před osmnácti lety získal v našem regionu prorusky orientovaný prezident Janukovyč 70 procent hlasů. No a v posledních volbách hlavy státu nekandidoval nikdo, kdo by měl jasný proruský program,“ konstatuje Bej.

Spoléháme na pomoc NATO

Podle něj žije v Záporoží i nadále proruská skupina obyvatel, kteří by mohli mít zájem na připojení této části Ukrajiny k Rusku. Tvoří ale výraznou menšinu.

A zastaví se Rusko v Doněcku a v Luhansku? „Že tato situace nastane, to je jasné od roku 2014. Tehdy přišli do oblasti oni pověstní zelení mužíci, kteří neměli status oficiální ruské armády, ale všichni jsme věděli, že jde o ruskou pomoc. Po osmi letech prezident Putin vysláním řádné armády tento stav oficiálně posvětil a přiznal invazi.“

„Nikdo ale nevidí Vladimiru Putinovi do hlavy. A co bude následovat, to možná nevědí ani v Kremlu. Ale pokud k další akci dojde, spoléháme, že nám pomůže NATO,“ říká Bej.

Na východě Ukrajiny podle Beje probíhá regulérní válka. Rusko provedlo invazi a protizákonně okupuje území cizího státu. Vladimir Putin podle něj touží obnovit ruské impérium. Chce znovu založit carskou říši a získat stejný vliv, který měl ve 20. století Sovětský svaz.

Rusko založila knížata z Kyjeva

Přitom Ukrajina má podle něj starší státnost než Rusko. V Rozstřelu řekl, že země existovala již před Ruskem. „A Rusko je nejnepodařenější projekt Ukrajiny a kyjevských knížat. Protože Moskvu založila právě knížata z Kyjeva. Takže kdo je matka, a kdo její dcera?“ ptá se.

„Bez Ukrajiny není Rusko impériem, říší. A proto ji chce prezident Putin získat,“ míní Bej. Podle něj poté, co Ukrajina obnovila svoji suverenitu v roce 1991, nezpůsobila žádnou agresi nebo invazi. „Vše přišlo z východu,“ vysvětluje.

Ukrajinec ze Záporoží zná i situaci v Donbasu. Před rokem 2014 vyučoval přímo v Doněcku a podle něj se stav oblasti, kde vyhlásily samostatnost samozvané separatistické republiky, zásadně nelišil od zbytku Ukrajiny.

Sovětský svaz vyhubil východní Ukrajinu

„Když se hlasovalo v roce 1991 o nezávislosti Ukrajiny, tak se k ní v Doněcku a Luhansku přihlásilo až 85 procent lidí,“ vzpomíná Bej. „Co se týče ruštiny, tak východoukrajinské regiony byly po první a druhé světové válce v podstatě vyhubeny,“ říká.

„A sovětská vláda se rozhodla, že toto území bude industrializovat. A proto tu máme množství přistěhovalců. I v mé rodině máme příbuzné z Běloruska nebo Ruska. Takže proto byla pro nás komunikačním jazykem ruština,“ konstatuje Bej.

Ale historicky jde podle něj o území Ukrajiny, které má své jasné hranice a jako suverénní stát je respektováno mezinárodním společenstvím, neboť Ukrajina je členem OSN.

„Prostě v Doněcku a Luhansku nastala stejně umělá situace jako na Krymu. Přišli tam Rusové a místním lidem řekli: Víte, že jste kdysi byli a teď se můžete stát součástí ruského světa? A tak se to i stalo,“ uzavírá Bej.