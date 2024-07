Na Francii se „řítí“ zdanění bohatých elit. Nerovnost tam roste, říká exministr

Voliči podle Tomáše Petříčka v těchto volbách hlavně potrestali prezidenta Emmanuela Macrona. „Nejenom, že se o něm dnes hovoří jako o neoblíbeném prezidentovi. Myslím si, že je do značné míry i ztělesněním problémů současné Francie.“

A které to jsou problémy? „Například rozpor mezi kosmopolitním centrem v Paříži, které volí jinak. Jedná se o bohatou část Francie, globálně provázanou, a zbytkem Francie, která se cítí opuštěna, zapomenuta. Podobné to máme i my v Česku nebo v jiných státech Evropy.“

Opuštění a zapomenutí Francouzi

„Řada regionů pociťuje, že nemá žádnou pozitivní perspektivu a necítí se reprezentovaná lidmi v Paříži. Emmanuel Macron je jako součást francouzské elity vnímán tak, že vlastně neví, jaký je dnes normální život běžného Francouze,“ vysvětluje exministr.

Paradoxní je podle něj to, že tito „opuštění“ a „zapomenutí lidé“ nejčastěji volí představitele krajní konzervativní pravice, tedy Národní sdružení Marine Le Penové.

„Národní sdružení o sobě tvrdí, že je antielitářské, proti klientelistickým vztahům. Přitom jsou to všechno příbuzní lidé,“ podotýká Petříček s tím, že jejich lídr Jordan Bardella se oženil s neteří Marine Le Penové.

„Jsou to úzce příbuzensky provázaní lidé, příslušníci bohaté pařížské elity. Je to takový paradox. Ale i u nás nižší střední vrstvu oslovují jedni z nejbohatších Čechů,“ naráží exministr na volební elektorát opozičního hnutí ANO.

„Pokud se nepodaří najít cestu k ustavení stabilní vlády, tak s rostoucí nepopularitou prezidenta Macrona to může dále oslabovat francouzský politický střed. Liberální, levostředové nebo pravostředové strany mohou být ještě více v očích veřejnosti oslabeny tím, že nejsou schopny spolu vládnout. A to může nahrát krajním pólům politické scény.“

Hraje se dlouhodobě o post prezidenta

A kdo bude kandidátem na premiéra? Podle Petříčka to nebude krajně levicový Jean-Luc Mélenchon. „Ale stále není zcela jasné, kdo by mohl být kandidátem na premiéra. Dokonce se hovoří o tom, že by mohla vzniknout úřednická technokratická vláda, která by musela hledat podporu mezi levicovou koalicí a centristy. Z pohledu prezidenta Macrona by to byla atraktivní varianta, ale dlouhodobě to může mít negativní vliv.“

Možná je i dohoda vítězného levicového bloku s Macronovými centristy. Současný prezident bude zřejmě usilovat zejména o podporu méně radikální části levicové Národní lidové fronty, tedy enviromentalistů, středolevých liberálů, a hlavně Socialistické strany, za kterou kandidoval mimo jiné i bývalý prezident François Hollande.

Budoucí vládní uspořádání může být velmi křehké a Tomáš Petříček v Rozstřelu nevyloučil, že Emmanuel Macron by mohl v případě hrozící nestability vypsat další předčasné volby. Ústavní systém Francie mu totiž umožňuje prakticky kdykoliv rozpustit parlament.

Podle Petříčka zároveň představovaly tyto volby jakýsi pomyslný test před prezidentskými volbami v roce 2027. Ty budou vzhledem k rozsáhlým pravomocím hlavy státu pro další fungování Páté francouzské republiky klíčové.

„Emmanuel Macron už kandidovat nebude. A za Národní sdružení bude kandidátkou Marine Le Penová. Proto nekandidovala v parlamentních volbách ona, ale Jordan Bardella. A na krajní levici bude na prezidenta zřejmě kandidovat Jean-Luc Mélenchon, který už má sice vysoký věk, ale na levici se nerýsuje nikdo mladší,“ soudí Petříček.

Zdanění boháčů i nezvládnutá migrace

Pokud se podle něj levicové strany nedokážou dohodnout s centristy, případně s republikány (Les Républicain), kteří navazují na tradici středopravých gaullistů, hrozí destabilizace politického systému, jež může Marine Le Penovou katapultovat za tři roky do prezidentského Elysejského paláce.

V případě, že by se nakonec sjednocená levice s prezidentem Macronem dohodla na sestavení nové vlády, čekaly by podle Petříčka Francii velké změny. „Minimálně v oblasti daňové politiky, jedna z priorit je zdanění nejbohatších Francouzů.“

V současné době platí finanční elita až sedmdesátiprocentní daně. Levice v čele s Mélenchonem však slibuje devadesátiprocentní zdanění. „Další by přišla na řadu majetková daň. Jestliže je něco ve Francii vnímáno jako obrovský problém, tak navzdory tomu, že se ekonomice relativně daří, klesla nezaměstnanost, tak je to nárůst nerovností. Majetkových i příjmových. Rozdíly mezi nejbohatšími Francouzi a střední a nižší střední třídou se zvětšují.“

Ale velkým tématem je také migrace a zejména začleňování potomků imigrantů do francouzské společnosti. „Ukazuje se, že Francie nezvládla integraci ideálně. Snaží se podle mého názoru trochu dohnat to, co zanedbala a čemu nechala volný průběh dvě nebo tři desetiletí.“

„Politici se snažili problém nevnímat, nebo ho nechali vyhnívat. Nebránili například vzniku různých vyloučených lokalit. Zejména v Paříži je to vidět,“ reflektuje osobní zkušenost z francouzské metropole exministr zahraničí, který v současné době pobývá právě v Paříži.

„Máte části Paříže, které jsou bohaté, mají výbornou občanskou vybavenost, investuje se tam. A pak máte lokality, kde dnes převažují migranti nebo potomci migrantů. A tam se tolik neinvestovalo. A tento problém Francie dlouho opomíjela,“ uzavírá exministr.

Měla by se po vzoru Francie sjednotit i česká levice? A hrozí Francii nové nepokoje? I na to odpovídal Tomáš Petříček v Rozstřelu.