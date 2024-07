Britské volby rozhodli muslimové, rudá a modrá zeď, říká komentátor LN

Podle Štěpána Hobzy tvoří polovinu úspěchu labouristů to, že je na severu Anglie po mnoha letech znovu volila levicová bašta, takzvaná „rudá zeď“. Tu se v roce 2019 podařilo přetáhnout konzervativcům, a to kvůli brexitu, který měl v této části země poměrně silnou podporu.

Zároveň pro labouristy tentokrát hlasovala také významná část muslimské komunity. „Ta konzervativce zpravidla nevolí. Britská levice všeobecně podporuje Palestinu a Británie má asi sedmiprocentní muslimskou menšinu. Naopak v opozici vůči tomu: tradiční britský Žid volí konzervativce.“

Modrá zeď toryů padla

„Dalším faktorem, který by ale mohl být pro konzervativce mnohem znepokojivější, je prolomení takzvané modré zdi na jihu Anglie. Když se podíváte na jih od Londýna, například do hrabství Kent nebo Sussex, tak tam podle přísloví vždycky volily konzervativce i stromy. A to se teď nestalo,“ popisuje komentátor.

Část těchto voličů se přiklonila k labouristům, pravý střed přešel k liberálním demokratům a pravé kříslo konzervativců k Reformní straně (dříve Brexit party) Nigela Farage.

Levicový volič se podle Hobzy vrátil k Labour party pravděpodobně proto, že v roce 2019 ho zajímal brexit a konzervativce vedl zemitý Boris Johnson. „S ním se byl tento volič schopen nějakým způsobem identifikovat. Nedělejme si o Borisi Johnsonovi iluze, on to samozřejmě není člověk z working class (pracující třídy).“

„On je archetypem britské vládnoucí třídy, je to typický příklad torye, ale umí se bavit s běžnými lidmi. A teď tu byl Sunak a s ním se tito voliči neztotožnili. To není z rasových důvodů. Ale on na ně působí jako typický konzervativec, tory, uhlazený člověk, který mluví oxfordskou angličtinou. A neumí mluvit s lidmi, to není jeho parketa,“ soudí komentátor.

Starmer není táborový řečník

Na druhou stranu ani nový předseda britské vlády Keir Starmer není podle něj zrovna charismatický lídr. Pochází sice z prostých poměrů, ale později se pohyboval v elitním právnickém prostředí, nejprve jako advokát a později jako státní zástupce.

„On není na první pohled táborový řečník. Mluvit umí dobře, umí argumentovat, ale charisma nepatří k jeho silným stránkám. Labouristé už dlouho nemají někoho tak charismatického a výrazného, jako byl třeba Tony Blair, který dokázal lidi strhnout,“ míní komentátor.

„Konzervativcům můžeme upřít ledacos, ale měli Borise Johnsona. A jestli nic jiného, tak on uměl komunikovat a uměl na sebe strhnout pozornost. Někdy až příliš, ale uměl to,“ dodává Štěpán Hobza.

Na druhou stranu za vlády konzervativců, zejména po brexitu, vybublaly na povrch dlouho skryté problémy britského sociálního a zejména zdravotního systému. V obou sektorech chybí pracovníci a konzervativní vláda nebyla schopna nabídnout řešení.

„Už z průzkumů před volbami bylo jasně vidět, že na prvním místě, co se důležitosti pro voliče týče, byla ekonomika, ale hned na druhém místě byl zdravotní systém,“ říká komentátor s tím, že britská ekonomika se po novém roce začala pomalu vzpamatovávat z covidové a energetické krize.

Velké firmy odcházet nebudou

„Ale co se zdravotnictví týče, budu mluvit z osobní zkušenosti,“ pokračuje Štěpán Hobza. „Před časem se mi podařilo skončit v britské nemocnici. A drtivá většina lékařů, kteří mě tam ošetřovali, byli Řekové, Slováci, byl tam jeden Čech a také Poláci. Situace ve zdravotnictví štve všechny, univerzálně. Je úplně jedno, jestli jste pravičák, levičák, liberál nebo konzervativec.“

A jak bude vypadat politika nového britského premiéra? Někteří šéfové soukromých kapitálových společností podle britských médií chystají plány na odchod ze země, a to kvůli připravovaným daňovým represím levicového kabinetu.

„Myslím si, že velké firmy odcházet nebudou,“ myslí si komentátor. „Spíše vysílají signál, že se jim (chystané kroky nové vlády) nelíbí. Mimochodem i při brexitu některé velké banky signalizovaly, že mohou odejít, ale nakonec tam většina z nich zůstala, a dokonce své budovy v Londýně rozšiřovaly.“

Jaká další témata rozhodovala o výsledku voleb v Británii? Jakou roli sehrál v britských volbách konflikt na Blízkém východě? Dojde k odtržení Skotska? A jakým premiérem bude Keir Starmer? I na to odpovídal Štěpán Hobza v Rozstřelu.