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Můžeme mít dobré vztahy s Čínou i Tchaj-wanem, říká sinolog Vojta

Vladimír Vokál
Vysíláme   9:30
Česká republika nemusí vybírat mezi Čínou a Tchaj-wanem. Podle sinologa Víta Vojty ze serveru Asiaskop.cz lze udržovat dobré vztahy s oběma stranami, pokud bude česká diplomacie předvídatelná a nebude zbytečně vyhrocovat spory. V Rozstřelu hovořil také o ochlazených vztazích s Pekingem, možné obnově důvěry, bezvízovém styku i přímém leteckém spojení do Šanghaje.

Rozstřel

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Sedm let bez významnější státní návštěvy, spory kolem cest českých politiků na Tchaj-wan a narušená důvěra. Tak podle sinologa Víta Vojty vypadají současné vztahy mezi Českou republikou a Čínou. Přesto je podle něj možné vrátit je do standardních kolejí, aniž by Česko muselo opouštět spolupráci s Tchaj-wanem.

„Je z hlediska našich národních zájmů naprosto zbytečné jitřit vztahy s velkou Čínou, když můžeme mít jak s Čínou, tak s Tchaj-wanem velmi dobré vztahy,“ říká Vojta.

Peking je citlivý na celistvost

Podle něj je pro Peking nejcitlivější otázkou územní celistvost. Právě návštěvy českých ústavních činitelů na Tchaj-wanu byly v Číně vnímány jako zpochybňování politiky jedné Číny, kterou přitom Česká republika oficiálně uznává už od roku 1971.

Vojta zároveň připomněl, že mezi Prahou a Pekingem existuje dlouhá historie spolupráce. Československo bylo jednou z prvních zemí, které uznaly Čínskou lidovou republiku, a čeští odborníci se v 50. letech podíleli na rozvoji čínského průmyslu i zemědělství. Tento historický kapitál by podle něj byla škoda zahodit.

Hostem pořadu Rozstřel je sinolog Vít Vojta. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Hostem pořadu Rozstřel je sinolog Vít Vojta. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Hostem pořadu Rozstřel je sinolog Vít Vojta. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Hostem pořadu Rozstřel je sinolog Vít Vojta. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
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„Pro naše národní zájmy to neznamená nic špatného. My jenom budeme držet standardní vztahy s Čínskou republikou a standardní ekonomické a kulturní vztahy s Tchaj-wanem,“ zdůrazňuje sinolog.

Za důležitý výsledek poslední návštěvy české delegace v Číně považuje otevření několika praktických témat. Podle něj by mohla výrazně pomoci českým turistům i podnikatelům.

„Pro české zájmy je samozřejmě příjemné, že tam nebudou žádné bariéry nebo rušivé tóny, které by to zatěžovaly,“ hodnotí. Jako největší přínos označuje možnost brzkého zrušení vízové povinnosti pro české občany a obnovení přímého leteckého spojení, tentokrát do Šanghaje.

Jsou jedním z nejvýznamnějších partnerů

Vojta zároveň upozorňuje, že význam obchodních vztahů s Čínou bývá v české debatě podceňován. Připomíná, že Čína patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky a velká část českého exportu do ní směřuje nepřímo přes Německo a další země Evropské unie.

Podle něj může běžný český spotřebitel ze spolupráce profitovat především nižšími cenami zboží a rychlejším rozvojem moderních technologií.

„Čína nejprve vytvořila skutečnou továrnu světa, později technologickou bázi světa. To umožňuje optimalizovat výrobu, snižovat výrobní náklady a dosahovat průlomových řešení,“ vysvětluje Vojta pozici Číny ve světové ekonomice.

Budoucnost česko-čínských vztahů by podle něj neměla stát na velkých politických gestech, ale na předvídatelnosti. Za ideální považuje pravidelné návštěvy představitelů obou zemí, rozvoj ekonomických a kulturních projektů, lepší dopravní spojení i obnovení důvěry.

„Důležité jsou standardní vztahy. To znamená vztahy, kde se představitelé obou zemí navštěvují, projednávají různé ekonomické a kulturní projekty vzájemné spolupráce a pracuje se v dlouhodobém horizontu,“ uzavírá sinolog.

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