Čeká EU další migrační krize? V Rozstřelu odpoví expert na migraci

Turecko přestalo dodržovat dohodu s EU z roku 2016, v níž slíbilo pomoci zastavit migrační vlnu do Unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu. Řecko ihned oznámilo, že příchodu nelegálních migrantů zabrání a na hranice poslalo stovky policistů.



Řekové od soboty do úterý zabránili zhruba 24 000 pokusům o nelegální přechod hranice. Podle Mezinárodní organizace pro migraci dorazilo do sobotního večera k řecké hranici v Turecku nejméně 13 000 běženců, aktuální informace nejsou zatím k dispozici. Turecko mluví až více než stovce tisíc lidí, to však Řekové označují za lživou kampaň.

Na hranicích jsou kromě policistů i vojáci. Migrantům brání v překročení hranice i pomocí vodních děl nebo slzného plynu. Turecký provládní deník Daily Sabah napsal, že na hranicích zemřel jeden Syřan. Řecko to však popírá.



EU se nyní snaží přimět Ankaru, aby se k dodržování dohody vrátila. Do Turecka v úterý zamířil šéf unijní diplomacie Josep Borrell a v pondělí s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal bulharský premiér Bojko Borisov.

Jan Shroth je projektový manažer Mezinárodní organizace pro migraci Praha. Vystudoval mezinárodní vztahy na FSV UK. Pracoval mimo jiné jako redaktor ČTK, pro o. p. s. Člověk v tísni nebo pro UNHCR v Jemenu.