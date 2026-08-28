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Donald Trump se ve druhém funkčním období změnil. Ne svým temperamentem, ten měl podle Romana Jocha vždy stejný, ale tím, že kolem sebe už nemá lidi, kteří by ho dokázali brzdit.
„V tomto druhém volebním období je více odvázaný,“ řekl Joch. Zatímco během prvního mandátu měl Trump ministry a poradce, kterým naslouchal a kteří mu některé kroky dokázali rozmluvit, nyní je situace podle komentátora jiná. „Je obklopen čistými loajalisty, kteří se mu obávají říci něco, o čem vědí, že by s tím nesouhlasil.“
A pokud republikáni v podzimních volbách ztratí kontrolu alespoň nad jednou komorou Kongresu, Trumpa to podle Jocha nemusí umírnit. Právě naopak. „Já nečekám, že bude umírněnější a slabší, naopak bude ještě hyperaktivnější, aby všem ukázal, že je ten mocný.“
V Íránu si pohoršil
Tvrdě Joch hodnotí především Trumpův postup proti Íránu. Amerického prezidenta podle něj povzbudily předchozí vojenské úspěchy. Nabyl dojmu, že podobný scénář může zopakovat také v Íránu. „Myslel si, že stejná situace bude s Íránem. Bude stačit zabít pár vůdců, bombardovat zemi a režim zkolabuje. A stal se pravý opak,“ uvedl Joch.
Podle něj se sice podařilo některé představitele režimu odstranit, efektivní moc ale nyní drží bývalí plukovníci, dnešní generálové íránských islámských revolučních gard. „To znamená ještě větší fanatici,“ řekl komentátor. Na přímou otázku, zda si Trump útokem pohoršil, odpověděl jednoznačně: „Pohoršil si.“
Pokud bylo cílem americké operace svržení íránského režimu, Trump podle Jocha neuspěl. „Operace selhala. To se nepovedlo,“ konstatoval. Írán navíc dál blokuje nebo hrozí blokováním svobodné plavby Hormuzským průlivem. „Jeho moc je v něčem větší, než byla před útokem. A v tomto je to vojenská porážka Spojených států,“ prohlásil Joch.
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Američané by podle něj samozřejmě dokázali Írán vojensky porazit, znamenalo by to však rozsáhlou pozemní válku, okupaci, vysoké ztráty a několikaletý konflikt. Takovou cenu podle Jocha nechce platit Trump, američtí občané ani vojáci.
Prezident navíc podle něj udělal zásadní politickou chybu. Američanům nevysvětlil, proč je válka potřebná. „Proč teď, proč je to nutné a proč vůbec,“ vypočítával Joch. „Trump toto neudělal, takže selhal jako politický komunikátor.“
Když nevítězí v Íránu, vybere si Kanadu
Právě neúspěch v Íránu Joch spojuje s Trumpovým chováním vůči spojencům. Americký prezident má podle něj dlouhodobě slabost pro autoritářské vůdce, které vnímá jako silné. Naopak vůči tradičním spojencům Spojených států dokáže být mimořádně necitlivý.
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Joch zmínil evropské země, Jižní Koreu a především Kanadu. Trump podle něj potřebuje před domácím publikem demonstrovat sílu a vítězství. „Když se mu nedaří s Íránem, tak chce ukázat Američanům, že je vítězem alespoň v něčem. Tak si vybere zemi, která je přátelská, mírná, mírumilovná, spojenecká, a tu se bude snažit ponížit a pokořit,“ řekl Joch.
Takové chování ale podle něj nevypovídá o Trumpově síle. „To neukazuje jeho velikost, ale jeho malost.“ Obchodní válku Spojených států s Kanadou proto Joch označil za „velkou tragédii“. Větší ekonomické škody podle něj sice pocítí Kanada, dopady ale zasáhnou i Spojené státy, například automobilový Michigan.
Trump navíc podle Jocha podcenil jednu zásadní věc. Stejně jako Američané mají i Kanaďané vlastní patriotismus, národní čest a hrdost. Spor tak kanadskou společnost spíše sjednotil. Kanadský premiér má podle Jocha v odporu vůči Trumpově postupu podporu obyvatel i konzervativní opozice.
„Dlouhodobě je to chyba, ne chyba pro Kanadu, ale pro Ameriku, že zbytečně přátelskou sousední zemi a její populaci naštval,“ uvedl. Náprava vzájemných vztahů podle něj přijde, ale bude to chvíli trvat.
Kongres podle Jocha rezignoval
Problém přitom Joch nevidí pouze v samotném Trumpovi. Kritizuje také republikánský Kongres. „Abdikoval na svoji odpovědnost kontrolovat prezidenta,“ prohlásil. Republikánští kongresmani a senátoři se podle něj až na několik výjimek Trumpa bojí, protože mezi stranickými voliči zůstává mimořádně populární.
Za fungující protiváhu naopak považuje soudní moc v USA. Trump podle něj dosud respektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, i když by si přál mnohem silnější prezidentské pravomoci. Joch zároveň očekává, že republikáni v letošních volbách přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů. Souboj o Senát vidí jako podstatně těsnější.
Ani případná volební porážka republikánů ale podle něj neznamená klidnější závěr Trumpova mandátu. Právě prezidentova potřeba dokazovat vlastní sílu může být ještě výraznější. A Joch už dnes říká, že kdyby byl americkým občanem, Trumpa by znovu nevolil.
Proč Trump obdivuje autoritářské vůdce, jako jsou Vladimir Putin, Si Ťin-pching nebo Kim Čong-un? Co mohla znamenat aktuální návštěva šéfa CIA v Moskvě? Dokáže se Evropa ubránit Rusku i bez americké pomoci? A proč by dnes Joch, na rozdíl od roku 2024, Donalda Trumpa už nevolil? I na to odpovídal Roman Joch v Rozstřelu.