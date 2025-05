Evropská politika vůči Rusku podle Michala Smetany často selhává v důsledku nesouladu mezi rétorikou a činy.

„Politika jednotlivých členských států je velmi často v rozporu s extrémně silnou rétorikou, která mluví o Rusku jako existenční hrozbě.“

Příkladem je podle něj chování německého kancléře Merze, který před spolkovými volbami slíbil Ukrajině dodávku raket Taurus, ale minulý týden couvl. „To je obrovský problém a myslím, že historie na to bude koukat velmi kriticky,“ zdůraznil ředitel Pražského centra pro výzkum míru.

Evropa podle něj navíc selhává i v oblasti sankcí. „Evropa signalizovala, že pokud do pondělí Rusko nepřistoupí na třicetidenní příměří, budou ho čekat naprosto devastující sankce. A to jsme samozřejmě neviděli, to je obrovská chyba.“

Váhání nahrává Moskvě

Západní váhavost podle Smetany nahrává Moskvě. „Když bude příště nějaký stát čelit hrozbě ze strany Evropské unie, na tohle si vzpomene a řekne si: no, stejně je to víceméně jenom blufování,“ dodal analytik.

Podle něj jsou to v tuto chvíli Spojené státy americké, které by měly využít svou sílu k většímu tlaku na Moskvu. „Spojené státy mají aktuálně schopnost, aby ovlivnily strategické volby Vladimira Putina,“ říká s tím, že ze strany Donalda Trumpa se nic podobného pravděpodobně nestane.

Smetana upozornil i na zvláštní dynamiku mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. „Ty osobní sympatie jsou tam velmi silné, víme to už z dřívějška. Donaldu Trumpovi je blízká jak osoba Vladimira Putina jako taková, tak víceméně i jeho politický styl,“ uvedl.

Podle Smetany Trumpovi imponuje představa „velmocenského koncertu“, kde si mocnosti rozdělují sféry vlivu a Spojené státy v této situaci dominují bez ohledu na menší spojence, jako je Evropa.

Smetana připustil, že Rusko tuto náklonnost chytře využívá. „Rusko chce dávat prezidentu Trumpovi najevo vůli jednat a držet ho v tom, že Moskva je pro Spojené státy potenciální partner,“ řekl.

Volná ruka pro Putina

Výsledkem podle něj může být scénář, v němž Spojené státy pod Trumpovým vedením Rusku ustoupí, a na Ukrajině tak Putinovi zůstane volná ruka k prosazení jeho cílů.

Z pohledu Ruska je tak současná situace příznivá. „Rusko se navíc aktuálně skutečně neobává nějaké západní hrozby. NATO nemá chuť intervenovat vojensky,“ míní Smetana.

Upozorňuje i na hrozivý scénář pro Ukrajinu. Pokud by přijala současné ruské podmínky, se kterými přišel Kreml na jednání v tureckém Istanbulu, stane se z ní „...stát, který bude politicky velmi křehký, teritoriálně okleštěný a vojensky bezbranný“.

Naděje vidí Smetana ve stabilním, byť ne úplně spravedlivém míru. „Tedy že si Ukrajina zachová schopnost fungovat jako svébytný stát a bude mít bezpečnostní záruky,“ vysvětlil.

Na závěrečnou otázku, kdy by válka mohla skončit, odpověděl opatrně. „Obávám se, že pokud se dočkáme skutečného konce války, to znamená nějaké formy mírové smlouvy, bude to trvat ještě velmi dlouho.“