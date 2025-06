Zatímco se svět upíná k diplomatickým jednáním a dodávkám západních zbraní, Kyjev sází na vlastní zbrojní výrobu s ambiciózním cílem: zasáhnout Rusko hluboko na jeho území. Podle vojenského analytika Lukáše Visingra se jedná o strategický tah.

„Ukrajinci chtějí už v letošním roce rozběhnout velkosériovou výrobu balistických raket a chtěli by se dostat na dostřel 500 kilometrů, což by jim umožnilo zasáhnout i Moskvu,“ konstatoval v Rozstřelu.

Visingr poukázal i na nedávné úspěšné testování nové ukrajinské balistické rakety, která zasáhla cíl vzdálený zatím zhruba 300 kilometrů. Jedná se o projekt rakety Sapsan, který byl kdysi pozastaven, ale v poslední době se znovu rozběhl a dostává se do fáze bojových testů.

Ukrajinci podle Visingra hodně spoléhají na to, že právě pomocí zbraní dlouhého doletu by mohli začít působit Rusku takové škody na průmyslu a energetické infrastruktuře, které by mohly Kreml dotlačit k rozumným podmínkám pro vyjednávání.

Vlastní výroba místo západních dodávek

Západní země se sice snaží stupňovat zbrojní výrobu, ale čelí řadě omezení – od vysokých cen energií, přes nedostatek pracovníků až po byrokratické překážky. „Na Ukrajině všechny tyto věci postupují mnohem rychleji,“ upozorňuje Visingr.

Řada západních států podle něj zároveň dospěla k závěru, že „…bude lepší financovat zbrojní výrobu na Ukrajině, místo aby složitě budovaly továrny u sebe doma.“ To by Kyjevu umožnilo budovat vlastní arzenál nezávisle na váhavých dodávkách ze zahraničí.

Ukrajinci zároveň začali používat řízenou střelu Paljanycja, o které referují jako o raketě-dronu. Tato střela navíc používá české proudové motory od firmy PBS z Velké Bíteše.

Predátor v týlu Ruska

Ukrajina ukázala svou schopnost udeřit hluboko v ruském týlu, a to s překvapivou efektivitou. Operace „Pavučina“ podle Visingra překvapila celý svět. V Rozstřelu podrobně popsal její realizaci.

„Střípky informací se stále skládají, ale základní schéma je už jasné. Ukrajinská zpravodajská služba dopravila do Ruska komponenty pro vypouštěcí zařízení dronů, a pravděpodobně i samotné drony. Ačkoliv se objevily náznaky, že některé drony mohly být vyrobeny i ze součástek pořízených přímo v Rusku, podstatné je, že Ukrajinci tato zařízení i drony poskládali,“ popisuje analytik.

„Následně je umístili do kontejnerů, které byly naloženy na kamiony. Tyto kamiony poté zamířily k pěti ruským leteckým základnám. Ruští řidiči nevěděli, co vezou; bylo jim pouze řečeno, aby kontejnery někam dopravili. Z maskovaných vypouštěcích zařízení na kontejnerech pak odstartovalo údajně asi 117 dronů, které zaútočily proti ruským dálkovým bombardérům,“ navazuje Visingr.

V jednom případě však podle něj vypuštění selhalo. „Takže útok byl nakonec proveden na čtyři základny. Ruskému dálkovému letectvu to způsobilo rozhodně nezanedbatelné škody, což se určitě projeví na operacích a raketových úderech, které Rusko proti Ukrajině vede.“

Nová éra válčení

Fenomén dronů dominoval i na nedávném veletrhu IDET v Brně. „Drony a ještě jednou drony. Byly úplně všude,“ popsal veletrh Visingr a dodal, že jich bylo „…opravdu ještě víc než na ročníku v roce 2023. To jen potvrzuje, že armády i zbrojní firmy si uvědomují, že tohle je opravdu transformační technologie, která bude zásadně měnit to, jakým způsobem se vedou války.“

A v transformačním trendu hraje významnou roli i Česko. „Česká republika se jako zbrojní exportér nacházela na začátku války někde na konci druhé desítky. A reálné je, že do konce dvacátých let se může dostat na konec první desítky největších světových vývozců zbraní.“

Které další technologie se představily na veletrhu? Prezentovala se tam i Ukrajina? A proč jsou pro Ukrajinu tak důležité německé střely Taurus? I na to odpovídal vojenský analytik Lukáš Visingr v Rozstřelu.