Visingr: Čínská armáda dokazuje světu, že se Peking chystá na válku nové éry

V úvodu Rozstřelu se Lukáš Visingr zamyslel nad tím, jakou motivaci mohl mít incident s drony nad Polskem: „Co zatím víme? Že to byly drony typu Gerbera, převážně stroje bez hlavic, bez kamer, jenom terčové drony.“
„Nevíme ale pořád s absolutní jistotou, jestli to byl od Rusů záměr, nebo jestli to byl omyl,“ vysvětluje s odkazem na to, že Ukrajinci účinně ruší navigaci dronů: „Dron je nad Kyjevem, ale myslí si, že je nad Barcelonou,“ vysvětluje Visingr, že systém může být zmaten falešnými informacemi.
Jinými slovy – navigační systémy lze zmást. „Omyl Rusů i provokace Kremlu – to jsou obě reálné hypotézy,“ míní s tím, že to dělá z případu nejen technický incident, ale také politický test.
Visingr v Rozstřelu shrnul, proč máme brát tento moment vážně: „Desítky dronů, to je něco, co bychom před několika lety považovali za gigantické číslo. Dnes je to statistická chyba.“
A jak proti bezpilotním hrozbám bojovat? „Nejlepší zbraní proti dronu je dron,“ říká Visingr. Armády tak masivně investují do bezpilotních systémů — a zároveň do prostředků, které je zneškodní: stíhací drony, kanónové systémy, levné řízené střely či lasery.
Evropa nemá levný recept na ruské drony a Moskva to ví. Pomoci může Ukrajina
Důležitá je podle něj i otázka zbraní dlouhého doletu. Upozornil, že Ukrajina úspěšně buduje vlastní kapacity: „Když výrobu rozjedou, už nebude potřebovat německé rakety Taurus.“ Lokální výroba tak mění strategickou suverenitu i dodavatelskou závislost na Západu.
A jakou roli hraje v současné geopolitice Čína? Zářijová přehlídka v Pekingu podle něj ukázala hodně: „Byla to show, sloužilo to z velké části pro propagandu, ale zároveň odhalila reálné novinky: drony, hypersonické systémy, lasery, protivzdušné obrany i kybertechniky.
Nový typ války
„Číňané sami mluví o tom, že se připravují na vedení nějaké lokální nebo regionální války v podmínkách informatizace,“ říká Visingr. Taková válka bude probíhat současně ve vzduchu, na zemi, na moři, v kosmu i v kyberprostoru.
Jaderná triáda, celý svět v dosahu. Čína odhalila zbraňová esa a postrašila Západ
Klíčové je propojení pilotovaných systémů s bezosádkovými: „Na operaci, na kterou dneska pošlete šest pilotovaných letadel, v budoucnu pošlete dvě pilotovaná letadla a s nimi smečku 20 dronů.“
K tomu se přidají hypersonické střely, lasery a tradiční protivzdušná obrana – tedy komplexní, síťově řízený souboj, ne klasické „fronty“.
Pro Česko to znamená dvě věci: konflikty budou spíš lokální či regionální a takticky informačně řízené, ne masové invaze přes kontinenty; a obrana musí být systémová – ne jen jeden radar nebo kanón.
Česko musí stavět nové základny. Až začne válka, půjdou přes nás spojenci na Rusy
Visingr proto doporučuje integrovat senzory (radary, kamery, akustiku), elektronický boj a efektory (stíhací drony, kanónové systémy, levné řízené střely, lasery) a zároveň posílit domácí průmysl a akviziční proces, aby bylo možné nové schopnosti rychle zavádět a škálovat.
Analytik ocenil pokrok, který zaznamenala česká armáda za posledních osm let. Současně ale jasně pojmenoval slabinu: „Je to právě ochrana proti dronům.“ Řešení podle něj není jednorázové: „Jde o systémovou proměnu akvizic, průmyslu a operačního myšlení.“
Incident s drony nad Polskem byl zkouškou a přehlídka v Pekingu mapou směru, kterým se současné armády vydají. Odpovědí musí být podle Lukáše Visingra systémová obrana, rychlé domácí kapacity a schopnost integrovat nové technologie do reálné operační praxe.