Ukrajina nepotřebuje diktátora, ale politické profesionály, říká ukrajinistka

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Navzdory protivládním protestům není podle Lenky Víchové cílem Ukrajinců svrhnout prezidenta Volodymyra Zelenského. Místo toho se prý snaží dát najevo nespokojenost s některými jeho rozhodnutími.
„Pád současného prezidenta se nechystá, protože Ukrajinci si moc dobře uvědomují, že by to bylo neuvěřitelné oslabení Ukrajiny,“ uvedla Víchová. Současně připomněla, že uspořádat během války prezidentské či parlamentní volby je prakticky nemožné.
Nejasné by podle ní bylo, jak zajistit hlasování vojáků na frontě i milionů uprchlíků v zahraničí. Demonstrace v ulicích Kyjeva proto označila za jakousi náhražku voleb, při níž veřejnost dává politikům najevo, co se jí líbí a co už ne.
Zelenskyj si chybně vybral Syrského
Podle Víchové současné protesty nevyvolala snaha změnit režim, ale odpor k personální politice prezidenta. Konflikt se podle ní rozhořel mezi tehdejším vrchním velitelem armády Oleksandrem Syrským a bývalým ministrem obrany Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj se podle ní rozhodl postavit na Syrského stranu, což označila za chybu.
„Prvotním problémem bylo, že Volodymyr Zelenskyj si měl vybrat mezi Syrským a Fedorovem. Vybral si špatně Syrského a to domino se rozpohybovalo,“ řekla. Připomněla, že zatímco Syrskyj měl podle ní u veřejnosti velmi špatnou pověst, Fedorov patřil mezi oblíbené členy vlády. Následná rozsáhlá vládní obměna proto podle ní působila spíše jako snaha „upustit páru“ než skutečně vyřešit vzniklé problémy.
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Ukrajinistka zároveň odmítla zjednodušovat debatu o korupci. Připustila, že kolem ministerstva obrany se kvůli válečným zakázkám pohybuje obrovské množství peněz i firem, samotná snaha získat kontrakt ale podle ní ještě neznamená korupční jednání.
Mnohem závažnější podle ní byly problémy spojené přímo se Syrským. Připomněla kritiku jeho stylu velení i skandály kolem některých útočných brigád. Pozitivně naopak hodnotila jeho následné nahrazení generálem Mychajlem Drapatým.
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„Drapatyj má velmi dobrou pověst, velmi lidského a velmi dobrého vojáka,“ uvedla. Současně ale upozornila, že ani nový velitel nebude úspěšný, pokud nedostane dostatek času a prostředků.
Diktátora nepotřebujeme
V rozhovoru se dotkla také samotného prezidenta Zelenského. Na otázku, zda je demokratem evropského střihu, odpověděla, že při nástupu do funkce podle ní nebyl. Dodala ale, že současná válečná situace vyžaduje od politického vedení jiný přístup než běžné fungování evropských demokracií.
„Ukrajina nepotřebuje diktátora,“ odmítla představu autoritářského vládnutí. Zároveň však kritizovala část současných evropských politiků. „Ukrajina teď nepotřebuje takové politiky, jako je Robert Fico,“ prohlásila. Podle ní země potřebuje především schopné a profesionální politiky, kteří budou schopni přijímat rozhodnutí odpovídající podmínkám války.
Víchová upozornila i na proměnu pohledu Ukrajiny na vlastní bezpečnost. Připomněla vyjádření bývalého vrchního velitele Valerije Zalužného, podle něhož Ukrajina za současných podmínek nevstoupí do NATO. Ne proto, že by ji Aliance odmítala, ale proto, že zkušenosti z války podle něj ukazují potřebu jiného způsobu vedení moderních ozbrojených sil.
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Právě válka podle ukrajinistky mění nejen armádu, ale i celou ukrajinskou politiku. Veřejnost je podle ní mnohem aktivnější, pečlivěji sleduje rozhodnutí vlády i prezidenta a dává jasně najevo, že personální změny samy o sobě nestačí. Očekává především profesionální řízení státu, které bude odpovídat mimořádným podmínkám, v nichž se země nachází.