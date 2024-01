Izraelci považují OSN za odnož Muslimského bratrstva, řekl šéfredaktor Plesl

Týden bez nároku na honorář během svého vlastního pracovního volna strávil Jaroslav Plesl v jednom z mošavů nedaleko Gazy. V Mošavu je důležité soukromé vlastnictví. Jde ve skutečnosti o jakousi privátní zemědělskou farmu, kterou šéfredaktor MF DNES upřednostnil před kibucem, jenž funguje na principu kolektivního hospodaření.

„Do války bylo povoláno 300 tisíc lidí. To je pro zdejší ekonomiku obrovské číslo. Chybějí také Palestinci, kteří nedostali povolení jezdit pracovat do Izraele jako v minulosti – tedy na denní bázi – a chybí také smluvní pracovníci z Asie,“ popisuje šéfredaktor MF DNES.

Bojí se, že je podříznou

Právě pracovníků z Asie, zejména z Thajska, do 7. října loňského roku pracovalo v místním zemědělství až 40 tisíc. „Ale po útoku Hamásu utekli domů, protože se prostě báli o krk. Nevěděli, co se bude dít. Báli se, že přijde Hamás a podřízne je.“

Dobrovolníci z různých koutů Izraele i z celého světa, tak pomáhají zachraňovat zdejší zemědělství. Plesl si odpracoval týden ve skleníku, kde sázel hlávkový salát a okopával petržel.

„Vedle mě tam ve stejnou chvíli pracovala ještě učitelka dětí místního farmáře a pak tam dorazilo ještě několik izraelských vojáků,“ vzpomíná šéfredaktor. Jejich tank měl totiž při útoku proti Hamásu poruchu, musel do opravy, a tak velitelé poslali vojáky pomáhat na farmě.

„Bylo to 14 kluků a jedna holka. A opravdu zaklekli a fakt pracovali. Kdo čekal, že po stovce dní ve válce dostanou při poruše tanku týden volna, plete se. Opravdu poctivě začali sázet salát, bez keců,“ popisuje Jaroslav Plesl.

A jak na pracovní týden vzpomíná? Zvlášť z toho důvodu, že pracoval na farmě, která se nachází skutečně téměř na hranici s pásmem Gazy? „Byl jsem v tom skleníku s motykou od sedmi od rána sám a jasně že jsem slyšel střelbu. Jak z pušek, tak z děla.“

„A občas se ozve i nějaká rána z tanku, a to je teda pěkná pecka. V tu chvíli si uvědomíte, že jste několik kilometrů od válečné zóny. A když jsem pak odjížděl z práce, tak jsem jel po silnici podél Gazy, odkud se valil dým. Bylo vidět, že tam je válka. Někde to bylo i cítit,“ říká šéfredaktor.

OSN je odnož Muslimského bratrstva

Ten v další části Rozstřelu popisoval, jak válku s Hamásem vnímají běžní Izraelci. Podle něj je všeobecná shoda v tom, kdo je nepřítel a co se s ním musí udělat: „Prostě likvidace Hamásu.“

Ale kromě toho pociťoval velkou nedůvěru mezinárodně uznávaným institucím. „Izraelci se prostě cítí zrazeni. Třeba v tom, že Červený kříž nedělá dost pro to, aby dostal rukojmí Hamásu z Gazy. A OSN pak berou jako odnož Muslimského bratrstva, jako organizaci ovládanou muslimskými státy.“

Na tom se podle něj většina Izraelců shodne. Naopak zásadním způsobem izraelskou společnost rozděluje osobnost premiéra Benjamina Netanjahua. Lidé totiž logicky žádají vysvětlení toho, jak je možné, že Hamás bez varování tajných služeb napadl jejich vlast. A chtějí slyšet, kdo je za to přímo odpovědný.

„Ale oni to neví. Jeden bývalý voják, organizátor protestů proti premiéru Netanjahuovi, mi říkal, že se to nesmí vyšetřovat. Netanjahu a jeho lidé prý říkají: teď ne, teď musíme zlikvidovat Hamás, teď není čas na vyšetřování. Až potom. A tohle samozřejmě dělá ve společnosti problémy,“ míní Plesl.

„A skupina lidí, kteří budou chtít znát viníka, bude fakt narůstat, protože ten útok byl nesmírně traumatizující. To proniknutí Hamásu bylo skutečně obrovské. To byla jedna z nejhorších porážek státu Izrael v době své existence. A pro ozdravení společnosti bude muset jít někdo na hodně dlouhou dobu do kriminálu,“ uzavírá.

Jaká panují v Izraeli bezpečnostní opatření? Lze se v tuto chvíli do země dostat bez větších problémů? Jaká je atmosféra v tamní společnosti? A jak moc je znát, že je země ve válce? I na to odpovídal šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.