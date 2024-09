Zpravodajka z Haify: Netanjahu čeká na Trumpa a prodlužuje válečnou agónii

„Lidé už jsou tady unavení a vyčerpaní,“ říká Dagmar Langová. „Situace se nikam neposouvá. Válka už trvá skoro jedenáct měsíců, rukojmí, kterých zbývá 101, nejsou osvobozeni. Do toho se objevují informace, že byla v květnu k dispozici nabídka dohody, kterou Netanjahu torpédoval. Je to prodlužování agónie.“

Izraelem v minulých dnech otřásly protesty. Tisíce lidí vyšly do ulic, po celé zemi proběhla generální stávka, kterou ale zastavil Nejvyšší soud.

Čekání na Trumpa

„Nejvyšší soud dokázal, že není levicový ani pravicový. Zarazil stávku v půlce dne, když se na něj vláda obrátila. Podle zákona totiž mohou odbory vést protesty jenom z ekonomických, nikoliv z politických důvodů,“ vysvětluje Dagmar Langová.

Kritici premiéra Netanjahua podle zpravodajky obviňují z toho, že válku záměrně prodlužuje a čeká na to, jak dopadnou americké prezidentské volby. „Netanjahu doufá, že vyhraje Donald Trump, který mu půjde na ruku. Ale to není jisté. Neví se, co by případně Trump udělal.“

Premiér Netanjahu to přitom podle zpravodajky nemá ve svém kabinetu snadné. „Jeden den něco řekne, druhý den zase řekne něco jiného. A je to proto, že se snaží krotit krajní pravici, kterou má v koalici. Není možné vyjít jejím požadavkům vstříc, protože jsou to požadavky opravdu extrémní. Na druhou stranu se samozřejmě premiér snaží, aby jeho vláda vydržela. A tak neustále kličkuje.“

Extremistické požadavky krajně pravicových koaličních partnerů se Netanjahu snaží eliminovat tvrdými postoji vůči Hamásu, Hizballáhu nebo Íránu. Jejich ortodoxní židovské náboženské postoje pak odmítá a tvrdí, že nejde o oficiální názory vlády.

Třetí chrám v Jeruzalémě

„Občas jsou jejich postoje opravdu za hranou. Třeba když chtějí stavět Třetí chrám na Chrámové hoře, což už dokonce popuzuje mnohé rabíny, kteří říkají, že to není možné, že je to proti židovské víře,“ říká Dagmar Langová.

Chrámová hora je posvátným místem islámu. Nachází se tam mešita Al-Aksá a svatyně Skalní dóm. Místo je ale posvátné i pro židy, protože tam v minulosti měli své dva chrámy.

Pozůstatkem jednoho z nich je Zeď nářků, která tvoří část stěny Chrámové hory. Stavba Třetího chrámu by pravděpodobně vyvolala rozsáhlé náboženské střety, proto o ní izraelská vláda oficiálně vůbec nemluví.

„Zajímavé je to, že krajní pravici volili často mladí lidé kolem osmnácti nebo dvaceti let,“ vysvětluje zpravodajka. „Naopak proti Netanjahuovi chodí protestovat spíše lidé kolem padesáti nebo šedesáti let.“

Podle zpravodajky v tuto chvíli průzkumy přisuzují Netanjahuově vládě méně než 50procentní důvěru Izraelců. Nové volby ale v tuto chvíli nejsou na pořadu dne. „Nelze vypsat volby během války. Už se to jednou řešilo v případě komunálních voleb, které měly být loni koncem října, ale byly odloženy.“

Dagmar Langová pak v Rozstřelu hovořila i o svém životě v Izraeli a o tom, jak válka ovlivňuje životy běžných lidí. Ona sama dlouhodobě žije v Haifě, což je průmyslové centrum na severu Izraele, třetí největší město v zemi. Sama se už musela několikrát schovat do krytu, a to kvůli střelám, které na Izrael mířily z Libanonu.

Jak moc je teď pravděpodobné, že v regionu dojde k otevření další fronty – schyluje se tedy k válce s Hizballáhem a Íránem? A je alespoň minimální šance na to, aby Izrael v čele s Netanjahuem uzavřel s Hamásem příměří? I o tom hovořila Dagmar Langová v Rozstřelu.