Fico rozděluje Slováky stejně jako Ukrajina nebo covid, říká šéfredaktorka

S vydáním váhá vládní konzervativní hnutí Sme rodina a také někteří poslanci nejsilnějšího koaličního hnutí OLaNO Igora Matoviče. Přitom před volbami to bylo právě OLaNO, které hovořilo o Ficově vládnutí jako o mafiánské éře, jejíž aktéry je třeba dostat před soud.

Až do posledních okamžiků tak nebude jisté, zda bude Fico k vazebnímu stíhání nakonec vydán. „V případě hnutí Sme rodina to lze chápat pragmaticky. Je to strana, která má na Slovensku asi největší koaliční potenciál. Takže si logicky nechce Roberta Fica znepřátelit.“

„Druhou věcí je fakt, že by šlo o silný precedent, a to kvůli samotnému postavení Roberta Fica,“ upozorňuje Marcela Šimková. „Je to několikanásobný premiér, stále mimořádně silný politik. Navíc je tu ještě jeden problém.“

Tím je podle šéfredaktorky Hospodářských novin to, že se v usnesení o obvinění přímo nehovoří o korupci, ale o vytvoření zločinecké organizace, která měla na politické oponenty vyhledávat negativní informace. „Ale nemluví se tam o korupci. A právě o korupci hovořila bývalá opozice, tedy současná koalice, dlouhá léta a chtěla se s ní vypořádat.“

„To ale není tento případ. A právě proto se objevuje i mezi koaličními politiky tolik pochybností o tom, zda má smysl Roberta Fica vydat k vazebnímu stíhání,“ konstatuje Šimková.

Mezi některými slovenskými novináři i analytiky navíc panuje obava, zda má prokuratura dostatečně podložené důkazy. V případě neúspěchu u soudu by tak tento případ mohl podlomit důvěru občanů ve slovenský stát. „Nezbývá nám než věřit, že když už někdo takhle odvážný krok podnikne, tak k tomu má jasné důkazy a případ bude rozuzlený,“ míní šéfredaktorka.

Robert Fico v posledních dnech často vystupoval na veřejnosti a stavěl se do role oběti. Slovně napadal své politické oponenty a tvrdě vystoupil i proti prezidentce Zuzaně Čaputové.

„Zuzana Čaputová je pro něj dlouhodobě přirozený protipól. Navíc prezidentka se ho v této kauze v zásadě nezastala. Momentálně jí klesá podpora, což je u člověka, který už je nějakou dobu v úřadě, pochopitelné. A tím se pro Fica stala snadným cílem,“ popisuje Šimková.

Nejednotný postoj k válce

Šéfredaktorka slovenských Hospodářských novin mluvila v Rozstřelu i o tom, jak Slováci vnímají konflikt na Ukrajině. „Slovenští politici nejsou tak jednotní jako politici v Česku. Sice všechny parlamentní strany válku odsoudily. Ale tím to končí.“

„U nás jsou dva protipóly třeba v tom, zda vojensky pomáhat, či nepomáhat Ukrajině. A stejně tak v tom, zda podporovat, nebo nepodporovat ukrajinské uprchlíky. V zásadě se opakuje to samé, co jsme zažili během koronavirové krize,“ říká Marcela Šimková.

„Tudíž Robert Fico podporuje postup, který realizuje v Maďarsku Viktor Orbán. To znamená: podle něj bychom neměli dodávat Ukrajině vojenskou pomoc a nemáme se nechat zatahovat do této války,“ uzavírá Šimková.

Jak moc je Slovensko závislé na ruské ropě a ruském zemním plynu? Vydrží současná vládní koalice do dalších voleb? Ztrácejí vládní strany podporu? A jak si u lidí stojí bývalý premiér a šéf hnutí OLaNO Igor Matovič? I o tom hovořila šéfredaktorka slovenských Hospodářských novin Marcela Šimková v Rozstřelu.