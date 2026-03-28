Vtrhne podle vás v dohledné době Donald Trump po vzoru Venezuely na Kubu?
Domnívám se, že k tomu nemá dost důvodů. Sám říká, že by chtěl Kubu získat po dobrém, i když občas dodá, že i po zlém. Jakékoli scénáře jsou ale spíš spekulací, protože nemáme dost hmatatelných signálů. Víme jen, že Trump označil Kubu za velkou a neobvyklou hrozbu pro vnitřní bezpečnost USA.
Jako by si připravoval terén pro zásah?
Rezonuje to s venezuelským scénářem, který byl ve Washingtonu vychvalován. Přesto si myslím, že Kuba je jiný oříšek.
Proč?
Kuba je především symbol. Když Fidel Castro v roce 1959 vstoupil do Havany, byl vítán jako ten, kdo přináší svobodu, o niž Kuba dlouho bojovala – nejprve proti Španělům a později i proti vlivu Spojených států. Ty si Kubu na přelomu 19. a 20. století fakticky podřídily prostřednictvím Plattova dodatku, který umožnil například vznik Guantánama a zásahy Washingtonu do kubánských záležitostí. Castro pak přišel s příslibem skutečné nezávislosti.
Má dnešní komunistický režim ještě podporu Kubánců?
To je velmi obtížná otázka. Většina Kubánců se narodila už do tohoto systému a vyrůstala v jeho obrazech a rétorice. Zároveň ale dobře vidí, že něco nefunguje – chybí základní potraviny i služby. Režim přitom dlouho stavěl svou legitimitu právě na dostupném vzdělání a zdravotnictví. Dnes je mezi těmito sliby a realitou obrovská propast a legitimita režimu tím slábne. Přesto Kuba zůstává symbolem i pro celý region Latinské Ameriky – symbolem Davida, který se postavil Goliášovi, tedy Spojeným státům.
Může tedy Trump zasáhnout?
Trump si ze své politiky udělal do značné míry hádanku a zakládá si na nepředvídatelnosti, takže bych nevylučovala nic. Pokud ale na něj má stále vliv například ministr zahraničí Marco Rubio, který má ke Kubě osobní vazbu, spíše by mu přímý zásah nedoporučil.
Ale není to tak, že se nic neděje?
Není. Podle mě už probíhá nepřímý silový vstup. USA tomu neříkají blokáda, protože to by byla terminologie směřující k válce, ale faktická izolace Kuby od ropných dodávek je zjevná. Tankery jsou odkláněny, lodě kontrolovány, kubánské pokusy o zásobování často končí neúspěchem. Pokud budeme Kubu vnímat i jako námořní prostor kolem ostrova, Američané tam už fakticky jsou přítomni.
Je to v souladu s mezinárodním právem?
Řekněme, že ne vždy úplně. Tyto kroky se často pohybují na hraně mezinárodního práva.
Kdo na to doplácí nejvíc?
Především běžní Kubánci. Elity si žijí jinak. Satelitní snímky během blackoutů ukázaly takzvané „luxury bubbles“ – oblasti, kde se svítilo, zatímco zbytek ostrova byl ve tmě. A nejde jen o turistické zóny, ale i o místa, kde žijí představitelé režimu.
Takže izolace míří vedle?
Do značné míry ano. Pokud je cílem vyčerpat režim, pak to funguje. Zároveň ale vzniká tvrdá humanitární krize, která dopadá hlavně na lidi, kteří o ničem nerozhodují.
Jak krize skutečně vypadá?
Nedostatek všeho je dlouhodobý a zhoršuje se. Lidé bez přístupu k cizí měně mají zásadní problém. Podle mých zkušeností i kontaktů na ostrově je situace od letošního ledna ještě výrazně horší. Někde dochází i na hlad. Elektřina běžně nejde deset až dvanáct hodin denně, nefungují čerpadla, takže chybí i voda. Americká izolace to výrazně vyostřila, ale hlavní problém je i ve špatném řízení země.
Pomáhá Kubě Rusko nebo Čína?
Spíše než o pomoc jde o přítomnost. Rusko i Čína mají na ostrově ekonomické i zpravodajské zájmy. Například čínské zařízení v Bejucalu umožňuje sledovat komunikaci v oblasti, která je pro USA strategicky velmi citlivá – z Floridy do Havany je to blíž než z Prahy do Brna. Právě to může být jeden z důvodů, proč Washington postup vůči Kubě zpřísňuje.
Kdo dnes vlastně řídí kubánský režim? Co Raúl Castro, tomu je přes devadesát. Tahá za nitky pořád on?
Údajně ano.
Takže je to stále on, kdo rozhoduje?
Miguel Díaz-Canel je formálně hlavou státu, ale spíše představuje mladší kádr. Plné předání moci na Kubě podle všeho nikdy úplně neproběhlo. Z dostupných informací vyplývá, že Raúl Castro stojí za klíčovými strategickými rozhodnutími. Například nedávné odložení sjezdu Komunistické strany Kuby – oficiálně z taktických důvodů – je podle všeho jeho rozhodnutí. Není prý vhodná doba bilancovat úspěchy pětiletky, a tak se sjezd přesunul.
Ale Díaz-Canel je naopak viditelnou tváří režimu.
Ano, navenek i dovnitř plní roli aparátčíka, který objíždí zemi, navštěvuje družstva, řeší každodenní agendu. Když jsem byla na Kubě, byl prakticky neustále v televizi – někde uklízel, kontroloval provoz, vystupoval jako aktivní lídr. Takže je to tvář režimu, ale zároveň se často říká, že by byl v případě potřeby obětován jako první. Nikoho by to zásadně nepřekvapilo ani nedojalo, protože skutečné rozhodování probíhá jinde. I proto se mezi Kubánci i v exilu objevuje varování, že Díaz-Canel není „trofej“, kterou by si případně Spojené státy měly chtít odnést.
Kdo tedy skutečně drží moc – Raúl Castro, nebo někdo z jeho rodiny?
Ta situace je složitější. Politoložka kubánského původu María de los Ángeles Torres nedávno upozornila, že Kubánci touží především po dohodě a změně – ale možná ne po takové, jakou si představuje Bílý dům. Roste totiž obava, že by se Washington mohl spokojit jen s částečnou, kosmetickou změnou, nikoli s reálnou proměnou režimu. Stačí se podívat na Venezuelu – a právě z toho mají mnozí Kubánci obavy.
I na to odpovídala v Rozstřelu amerikanistka Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha.