Rozsáhlé povodně v Thajsku a Malajsii si vyžádaly desítky obětí, hrozí další deště

Povodně postihly devět thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. V Thajsku je nejhůře postiženým městem Chat Jaj, kde voda zaplavila i první patro státní nemocnice.
Úřady vyslaly vrtulníky, aby evakuovaly nejohroženější pacienty, kterých je nyní v nemocnici asi 600, z toho 50 na jednotkách intenzivní péče. Dohromady s příbuznými pacientů a zaměstnanci je v nemocnici asi 2000 lidí.
Během jediného dne minulý týden ve městě Chat Jaj napršelo 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních 300 let. V devíti thajských provinciích povodně postihly téměř milion domácností a více než 2,7 milionu lidí. Se záchranou obyvatel, které voda odřízla v jejich domech, pomáhá thajská armáda.
Povodně zasáhly i Indonésii
Přívalové deště sužují už několik dní provincii Severní Sumatra. Nejhůře postižený je okres Tapanuli, uvedl indonéský národní úřad pro zvládání katastrof. Všechny oběti jsou z tohoto okresu, odkud muselo být evakuováno téměř 3000 obyvatel.
Indonésie je během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, náchylná k povodním a sesuvům půdy. Klimatické změny také zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.
Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších 11 osob se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý ukončeny, dodala AFP.