Rozsáhlé povodně v Thajsku a Malajsii si vyžádaly desítky obětí, hrozí další deště

  7:53
Thajsko a Malajsii zasáhly rozsáhlé povodně, které si vyžádaly životy nejméně 34 lidí a donutily evakuovat kolem 45 000 obyvatel. Meteorologové varují před dalším deštěm, který situaci může ještě zhoršit. Povodně a sesuvy půdy sužují také indonéský ostrov Sumatra, kde zemřelo nejméně osm lidí a více než 50 bylo zraněno.

Povodně postihly devět thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. V Thajsku je nejhůře postiženým městem Chat Jaj, kde voda zaplavila i první patro státní nemocnice.

Místní obyvatelé brodí vodou v zaplaveném okrese Hat Yai v thajské provincii Songkhla, kterou zasáhly silné deště postihující několik provincií na jihu země a vyžádaly si i oběti na životech. (26. listopadu 2025)
Domy zaplavené vodou při záplavách v provincii Songkhla na jihu Thajska. (26. listopadu 2026)
Domy zaplavené vodou při záplavách v provincii Songkhla na jihu Thajska. (26. listopadu 2026)
Členové dobrovolnického týmu evakuují obyvatele z jejího domu, který je částečně zaplaven v okrese Hat Yai v thajské provincii Songkhla, postiženém silnými dešti, jež zasáhly několik provincií na jihu Thajska a mají i oběti na životech. (26. listopadu 2026)
8 fotografií

Úřady vyslaly vrtulníky, aby evakuovaly nejohroženější pacienty, kterých je nyní v nemocnici asi 600, z toho 50 na jednotkách intenzivní péče. Dohromady s příbuznými pacientů a zaměstnanci je v nemocnici asi 2000 lidí.

Thajská restaurace láká hosty na záplavy. Obědvají po kolena mezi rybami

Během jediného dne minulý týden ve městě Chat Jaj napršelo 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních 300 let. V devíti thajských provinciích povodně postihly téměř milion domácností a více než 2,7 milionu lidí. Se záchranou obyvatel, které voda odřízla v jejich domech, pomáhá thajská armáda.

Povodně zasáhly i Indonésii

Přívalové deště sužují už několik dní provincii Severní Sumatra. Nejhůře postižený je okres Tapanuli, uvedl indonéský národní úřad pro zvládání katastrof. Všechny oběti jsou z tohoto okresu, odkud muselo být evakuováno téměř 3000 obyvatel.

Indonésie je během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, náchylná k povodním a sesuvům půdy. Klimatické změny také zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.

Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších 11 osob se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý ukončeny, dodala AFP.

Domorodí Heiltsukové líčili na ničitele krabích pastí. Tohoto vandala nečekali

Vlčice překvapila vědce. Z vody si vytáhla past na kraby, aby se dostala k...

Když se před dvěma roky začaly na pobřeží Britské Kolumbie na jihozápadě Kanady objevovat zničené pasti na kraby, domorodí Heiltsukové nemohli přijít na to, kdo by je ničil. Vědci proto nainstalovali...

26. listopadu 2025

