Brusel ustrnul v limbu. Unii nakopne jen existenciální hrozba, míní expert

Letošek byl i kvůli eurovolbám co se týče efektivnosti bruselského aparátu poněkud slabší. Staronová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se soustředila na kampaň za znovuzvolení, volby do Evropského parlamentu pak naplno zaměstnaly i jednotlivé členské země. Ty už jsou od června za námi, rozjezd nového europarlamentu je však v nedohlednu. Na schválení čeká 26 eurokomisařů, kteří se pověstného grilování dočkají až na počátku listopadu, takřka o měsíc a půl později oproti původnímu plánu.

Když vše půjde bez zádrhelů, v prosinci se začne naplno úřadovat v novém složení. Stačí však jeden odmítnutý kandidát a přijdou další průtahy. I bez nich tu máme povinné vánoční prázdniny. „Kdybychom aspoň zvládli odsouhlasit složení Evropské komise do amerických voleb,“ postěžoval si nejmenovaný bruselský diplomat listu Politico. To je však zcela nereálné, za mořem se volí už 5. listopadu, grilování kandidátů na eurokomisaře začíná jen o den dříve.

Proč je vůbec dodržování rozvrhu takové téma? Před novými europoslanci letos stojí jeden extrémně důležitý úkol, a to schválení víceletého finančního rámce pro období 2028 až 2034. Nejzazší termín je červenec příštího roku. Bez nej mohou ztroskotat plány na podporu zemědělců, další finanční pomoc Ukrajině či pobídky v rámci zelené politiky.

Německá volební zeď

Do července je přece času dost, nabízí se odpověď. Jenže v cestě za hladkým jednáním stojí jedna velká překážka v podobě parlamentních voleb v Německu, které by se měly podle řádného termínu konat na podzim příštího roku.

Kampaň se rozjede už na jaře a je zřejmé, že tvrdá rétorika směrem k Unii bude cesta k úspěchu. Brusel bude po členských státech požadovat větší finanční injekce, podle průzkumů je zároveň favoritem voleb fiskálně konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU), shodou okolností domovská partaj von der Leyenové.

Brusel potřebuje pro schválení rozpočtu jednohlasné ano od členských zemí, pokud se bude Berlín vzpírat, téměř jistě se k němu přidají i jiné státy. „Nyní jsou všichni ve vyčkávacím módu, ve chvíli, kdy bychom se na celý ten problém mohli vrhnout, se pozornost se stočí směrem k Berlínu,“ nechal se slyšet jeden z představitelů EU s odkazem na německé volby.

Unijní špičky proto podle několika zdrojů zřejmě zvolí opatrnou taktiku, nebudou riskovat odmítavý postoj Německa a původní červencový termín posunou až za podzimní volby. Jednu výhodu odsunutí schvalování rozpočtu má, Komise může reagovat na aktuální návrhy výdajů nové německé vlády, které se budou týkat politicky citlivých otázek, jako je „společné zadlužení sedmadvacítky“ s cílem financovat evropskou obranu.

Prověrka pro kandidáty na eurokomisaře Všech 26 navržených eurokomisařů úspěšně prošlo prověrkou potenciálních střetů zájmů. Informoval o tom ve čtvrtek Evropský parlament. Všichni kandidáti včetně někdejšího českého ministra průmyslu Jozefa Síkely se nyní mohou připravovat na listopadové slyšení v dalších europarlamentních výborech. Právní výbor zkoumal prohlášení o finančních a profesních zájmech budoucích eurokomisařů v souvislosti s portfolii, která mají mít na starosti v exekutivě Evropské unie. „Kdykoli jsme informaci považovali za nedostatečnou, vyžádali jsme si dodatečné podrobnosti, abychom mohli zhodnotit všechny podstatné prvky a dospět k závěru,“ popsal proces předseda výboru Ilhan Kjučjuk z liberální frakce. Hodnocení potenciálních střetů zájmů je podmínkou, aby navržení eurokomisaři mohli předstoupit před členy výborů odpovídajících jejich portfoliím, kteří budou zkoumat způsobilost kandidátů vykonávat funkci. Slyšení jsou na programu od 4. do 12. listopadu. Českého kandidáta podle rozpisu čeká slyšení před poslanci z výboru pro rozvoj (DEVE) ve středu 6. listopadu od 14:30 a bude trvat tři hodiny. Dvanáctého listopadu na závěr proběhnou slyšení šesti výkonných místopředsedů: ráno jsou programu Ital Raffaelle Fitto a Estonka Kaja Kallasová, odpoledne Rumunka Roxana Minzatuová a Francouz Stéphane Sejourné a večer Finka Henna Virkkunenová a Španělka Teresa Riberaová. Zdroj: Evropský parlament

Propagátorem této myšlenky je bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, který nedávno ve své zprávě pro von der Leyenovou navrhl okamžité navýšení investic na financování rychlých reforem, aby se udržel krok s Washingtonem a Pekingem. Od německého ministra financí Christiana Lindnera se mu zatím dostalo rázného „ne“.

Fungovat bude jen existenciální krize

Zadrhnuté unijní soukolí skvěle vystihuje i středeční představení pilířů aktuálního předsednictví. To už 1. července převzalo Maďarsko, se svou vizí však přišlo až v polovině října a do konce mandátu mu tak na naplnění chybí pouhé dva a půl měsíce. Změny se nedají očekávat ani s další rotací po nástupu Polska 1. ledna 2025.

Premiér Donald Tusk má sice napříč Evropou velký vliv, německou předvolební kampaň však nezkrotí, píše Politico. Polsko je přitom jedním z hlavních hlasů pro co nejrychlejší reformu unijní obrany a těsnější spolupráci armád členských zemí. Přestává fungovat i hrozba ze Spojených států. Donald Trump v případě vítězství slíbil mnohem tvrdší postup směrem k NATO a spojence už vyzval k důslednému plnění závazku členství v Severoatlantické alianci.

Paniku evropských lídrů však zakrátko vystřídalo uklidnění přehlušené aktuálnějšími tématy. „Myslím si, že pokud by Trump dokázal prosadit svůj plán na mír na Ukrajině, ani to by Evropu nedonutilo rychle schválit nárůst financování pro armádní sektor. K tomu by došlo pouze tváří v tvář skutečné existenciální krizi,“ míní analytik Mujtaba Rahman z Eurasia Group.