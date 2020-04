Kolegové se hroutí, nezvládají emoce, líčí americký záchranář z New Jersey

Změnila se pro vás jako záchranáře nějak víc situace v posledních týdnech?

Počet lidí žádajících o sanitku se rozhodně zvýšil. Lidé pochopitelně mají strach z příznaků, které na sobě pozorují. Mnohem více lidí je nyní nemocných a mají symptomy, jež se podobají nemoci covid-19.

Co je na vaší práci nyní nejtěžší?

Potýkáme se se sníženou nabídkou osobních ochranných pomůcek, jako jsou například obličejové masky a ochranné obleky. To je rozhodně nejtěžší věc společně se strachem z přenesení nemoci domů k mé rodině.

S jakými situacemi jste se v posledních týdnech setkal?

Práce je spousta. Je toho na nás hodně jak fyzicky, tak psychicky a emocionálně. Smrt je součástí naší práce, setkáváme se s ní pravidelně, ale během této krize jsem viděl, jak se mí kolegové emocionálně hroutí, nezvládají to. Neustále jsme v zápřahu, řešíme nemocné lidi. Některé z nás to ovlivňuje tak, jak jsme si nikdy nedokázali ani představit. Vzhledem k tomu, že pracujeme poblíž New Yorku, jezdíme k větším zásahům. Na tuto pandemii ovšem všichni budeme vzpomínat ještě hodně dlouho.

Dokážete popsat, jak probíhá takový převoz pacienta s covid-19?

Mnoho našich pacientů má horečku a kašel. Jsme v epicentru pandemie, tady se to už bere jako „normální věc“. Zároveň předpokládáme, že onemocnění má každý.

U pacientů, kteří mají příznaky covid-19, přepravujeme pouze ty s dýchacími potížemi a další pouze v případě mimořádných situací. Lidé s horečkou nebo malými bolestmi se léčí doma. Každý, kdo má potíže s dýcháním, by měl okamžitě volat sanitku.



Michael Ferreira (34) pracuje šestnáct let jako záchranář. Žije společně s rodinou v New Jersey, jen kousek od samotného New Yorku. Dříve pracoval ve vědeckovýzkumné laboratoři, má za sebou i zkušenosti z operačního sálu.

Pacient vždycky musí mít na obličeji masku. Do nemocnice s ním bohužel nemůže jet žádný další člen rodiny. Některé naše postupy jsme upravili – například naše respirační ošetření ve snaze minimalizovat počet virových částic ve vzduchu. Snažíme se zajistit pro každého pacienta před příjezdem do nemocnice lůžko. Po každém pacientovi s podezřením na koronavirus důkladně dezinfikujeme sanitku, poté ji větráme po dobu 20 minut.



Jaká opatření tedy musíte dodržovat při styku s nakaženými?

Na nouzovém dispečinku se těch, kteří volají, vždycky ptají, zda on, nebo kdokoliv jiný z domácnosti má kašel, horečku nebo jiné příznaky podobné příznakům covid-19. Pokud ano, žádáme je, aby na nás počkali před domem. Když je to opravdu nutné, vstupujeme do domu sami vybavení ochrannými prostředky – rukavicemi, obličejovou maskou, ochranným štítem, jednorázovým oblekem, který zakrývá naši uniformu. Než plně přistoupíme k pacientovi, snažíme se ještě naposledy vyhodnotit situaci zpovzdálí, minimálně dva metry od něj, abychom omezili kontakt v těsné blízkosti.

Nemocnice a chladírenské vozy

V Evropě je nejhorší situace ve Španělsku a v Itálii. Lékaři se v určitých chvílích dostávají před těžkou volbu, a to kterého pacienta zachrání a kterého ne, kvůli nedostatku vybavení na podporu dýchání. Je taková situace nyní již u vás?

Tohle je pro nás obvyklá věc, se kterou se musíme vypořádat v oblastech, které jsou plné nakažených. Říkáme tomu „třídění“, v podstatě to znamená, že věnujeme péči těm, kteří to nejvíce potřebují. Potom léčíme další pacienty. Bohužel některé nemocnice v současné době jsou přeplněné a mají mnoho pacientů s vážným průběhem nemoci. Lékaři pak mnohdy musí volit i mezi nimi. Je to velmi obtížná volba. Spojené státy výrazně investovaly do zdravotního systému a do vysoce intenzivní lékařské péče, včetně ventilátorů a JIP. Máme štěstí, že Amerika dokázala nakoupit v zahraničí další plicní ventilátory.

Myslím, že máme hodně velké štěstí, že zrovna u nás máme poměrně hodně nemocnic. Jedná se však o velmi agresivní onemocnění, jehož dopad někteří mohou pocítit velmi rychle. Některé nemocnice s plnou kapacitou rozšířily své služby do provizorních stanů. U nemocnic stojí chladírenské vozy pro těla obětí.



Máte kolem sebe kolegy, kteří se nakazili?

Někteří z nás měli příznaky podobné chřipce, museli jít tak do karantény na dva týdny. Jeden kolega byl testován pozitivně. Naštěstí zatím nikdo nebyl hospitalizován.

Potýkají se kvůli tomu záchranáři i nemocnice s nedostatkem personálu?Zatím ne. Pracujeme rozhodně více hodin, ale zároveň se mezi sebou podporujeme, abychom to vydrželi. V případě, že je toho například na nás opravdu hodně a nestíháme, může nám vypomoci jiná agentura. Obdobně takto vracíme laskavost i my. Nemocnicím se snaží pomoci lékaři a sestřičky, na výpomoc nám posílají i sanitky z celé země. Jsme unavení a zahlceni prací, ale stále pracujeme se silou a soucitem.

Spojené státy nyní mají nejvíce nakažených na světě. Čím myslíte, že to je?

Osobně si myslím, že restriktivní opatření nebyla přijata dostatečně rychle. Každý stát na koronavirus reagoval svým vlastním způsobem. New York je samozřejmě nyní nejpostiženější oblastí ve Státech, zejména proto, že je to velmi hustě obydlené město, nicméně počet nakažených se začíná zvyšovat i v jiných městech.

Musíte si uvědomit, že New York je jedním z kulturně nejrozmanitějších měst na světě, žijí tu lidé ze všech etnik a ras. Má tři nejrušnější mezinárodní letiště v zemi a populaci přes 8,5 milionu lidí plus více než 60 milionů návštěvníků ročně. To je spousta lidí, kteří se pohybují v relativně malé oblasti. New York funguje 24 hodin sedm dní v týdnu, proto je u něj mnohem více obtížnější vyčistit nějaké povrchové oblasti, jako je například metro. V jiných městech to možná lze udělat v noci, ale ne v New Yorku.

Jak si myslíte, že si Amerika v boji proti koronaviru zatím vede?

Z toho, co jsem viděl, děláme maximum. V ideální situaci bychom měli všechny ochranné pomůcky, které potřebujeme, dostatek ventilátorů pro všechny a dostatek personálu, aby si lidé mohli vzít nějaký čas volno. Bohužel, v současné situaci musíme dělat to nejlepší s tím, co máme.

Také si myslím, že je potřeba testovat více lidí. Máme nedostatek testů a je důležité, aby všichni věděli, zda jsou pozitivní, nebo ne. Lékaři by se tak mohli věnovat těm nejvíce nemocným, většina pacientů se totiž může bezpečně zotavit doma, aniž by byli v nemocnici. My osobně doporučujeme lidem, aby vše konzultovali přes telefon, případně přes e-mail se svým lékařem, než se rozhodnou jít do nemocnice.

„Snažíme si pomáhat“

Jak boj s koronavirem zvládá americký zdravotnický systém z vašeho pohledu?

Jak víte, nemáme zde sociální zdravotní péči, na lidi se nevztahuje veřejné ani soukromé zdravotní pojištění. Ti, kteří potřebují péči, se nemusejí bát, bude o ně postaráno. Vláda navíc prohlásila, že bude platit léčbu covid-19 i pro nepojištěné.

Nemocnice odložili určité procedury a předem domluvené operace, které mohou případně počkat. Nyní se zaměřují pouze na pacienty s covid-19. Předpokládám, že k takovému kroku přistoupilo spoustu dalších nemocnic. Nicméně každý den případy nemocných neustále stoupají a kapacita našeho zdravotnického systému se testuje. Na situaci se snaží reagovat i zbytek nemocnic. Kromě výše zmíněných nemocnic a toho, že staví „dočasné nemocnice“, se přizpůsobily i další odvětví. Například výrobci aut nyní vyrábí ventilátory. Lidé si snaží pomáhat.



Přesto se zeptám, co vám jako zdravotnickému personálu chybí v současné situaci nejvíce?

Masky a další osobní ochranné prostředky jsou na příděl. Většina pomůcek je jednorázová a neměla by se znovu používat, o což se taky snažíme. Nicméně v současné době například používáme jednu jednorázovou masku celý den. Normálně bychom nic takového neudělali.

V Česku je nařízené nosit povinně roušky, lidé nesmí cestovat nikam do zahraničí. Vydal váš guvernér nějaké podobné opatření?

Lidem se doporučuje, aby omezili jakékoliv cestování v rámci města. Lidé by měli omezit jakýkoliv kontakt s kýmkoliv dalším. Při nakupování by lidé měli nosit roušky, nebo cokoliv dalšího, co by jim zakrylo ústa a nos. Neměli by si sahat na obličej a mýt pořádně ruce. Nesmíme zapomínat na to, že tento virus dokáže přežít na řadě povrchů, takže pokud někdo kýchne či zakašle a dotkne se něčeho, může tím případně nakazit další.

Dodržují Američané vydaná opatření?

Během minulého týdne bylo rozhodně více lidí s rouškou, maskou na obličeji, to je dobrý začátek. Lidé navíc nosí i rukavice. Co už není tak dobré, že se s nimi dotýkají spousty věcí. Mnohem horší je to, že spousta lidí se stále jen tak volně pohybuje na ulicích. Právě to je největší faktor při omezování dalšího šíření viru – zůstat doma.

V České republice je dlouhodobě problém s rouškami, Češi si je šijí doma sami. Šijí si Američané roušky?

Ano, mnoho lidí tu nosí vlastní roušku vyrobenou doma. Někteří lidé je navíc také začali šít hromadně. Pro širokou veřejnost jsou skvělé. Nemyslím si, že by se měli nosit v nemocnici a sanitce, protože mi potřebujeme speciální výbavu s příslušnými filtry, ale cokoliv, co zakrývá tváře, je lepší než nic. Dobré je však pamatovat, že rouškou nenahradíte sociální izolaci a stranění se ostatních.

Pomáhá i armáda

Nejohroženější skupinou jsou zejména starší a chronicky nemocní lidé. Jsou to právě starší lidé, kteří nejčastěji přicházejí do nemocnic s těžkým průběhem nemoci, nebo se mezi lidmi objevují i mladší ročníky?

Příznaky nemoci se nyní objevují už u všech věkových skupin. Někteří lidé pod čtyřicet let jsou vážné nemocní. I ti, kteří sami sebe považovali za zdravé. Je velmi těžké říci, proč právě teď, ale věříme, že lidé, kteří kouří, mají vyšší riziko, stejně jako ti, kteří mají problémy se srdcem, plicemi nebo ledvinami. Věřím, že kvůli malé protestovanosti lidí bychom mohli přecenit úmrtnost na covid-19. Všechny tyto statistiky musíme brát s větším odstupem, ne jim slepě věřit. Naštěstí jsem neviděl s nemocí mnoho malých dětí, je ale nutné nemoc brát vážně.

Dle mého názoru je v Americe mnohem více nakažených lidí virem, o kterých nevíme. Ale právě ti by mohli snížit procento úmrtnosti. Právě proto je velmi důležité správně informovat o koronaviru a testování. I když jsou čísla o úmrtích každý den velmi vysoká, věřím, že úmrtnost je nižší, než se uvádí.



Máte nějaké informace o tom, jak to vypadá nyní v New Yorku?

Guvernér New Yorku Cuomo odvádí skvělou práci a snaží se postarat se o město a stát ve velmi těžké době. Požádal o pomoc federální vládu při stavbě dočasných nemocnic v každé z pěti čtvrtí NYC a v každé z okresů ve státě New York. New York také obdržel vojenskou nemocniční loď USNS Comfort, která má kapacitu až 1 000 pacientů. Armáda pomáhá vytváře mnoho dočasných zařízení, jako je například středisko Jacob Javits, které je již otevřené a může zvládnout dalších 2 500 pacientů.

Jak osobně hodnotíte vašeho prezidenta Donalda Trumpa a jeho změny názorů na pandemii?

Nerad mluvím o politice, každý člověk na ni má svůj vlastní názor. Přál bych si, aby v tomto více komunikoval s experty a nechal spíše je mluvit o současné situaci. Bez ohledu na to, kdo je vaším prezidentem nebo vůdcem, radím všem, aby byli schopni myslet na sebe a zjistit si, co by měli dělat, místo toho, aby věřili tomu, co říká nějaký prezident.

Myslí si někteří Američané stále, že koronavirus je jen chřipka?



Domnívám se, že v této oblasti jsme tento bod úspěšně zdolali. Stále však existují lidé, zejména ti z mladších generací, kteří si myslí, že proto, že jsou zdraví, tak se nenakazí. Ovšem jsou zde i případy, kdy jsou mladí lidé velmi vážně nemocní. A ti, kteří si myslí, že nejsou, naopak mohou být nositeli viru a mohou tedy nakazit jiné. To je velmi nebezpečné.

Jak si myslíte, že pandemii koronaviru Amerika zvládne?

Věřím, že zvládneme, stejně jako zbytek světa. Všichni se snažíme, abychom snížili počet nemocných alespoň do doby, než vznikne lék a vakcína na tuto nemoc. V USA, v oblasti NYC a po celém světě do té doby bude mnoho úmrtí. Bude to velmi náročné a smutné, ale je tu naděje, že to zvládneme. Jen si, prosím, myjte ruce a nedotýkejte se obličeje.