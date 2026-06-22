Burnham je slibný žolík Labouristů. Zrušení brexitu je stále tabu, míní expert

Keir Starmer sliboval po nástupu do Downing Street konec politického chaosu, teď sám odchází. Co bylo tím hlavním zlomovým momentem konce sedmého premiéra za posledních deset let?
Tou největší, rozhodující kapkou byla drtivá porážka labouristů v květnových místních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu. Speciálně ve Walesu ztratila Labouristická strana politickou kontrolu, kterou tam držela celé století. To byl moment, kdy se dlouho doutnající frustrace z nedostatku jasného vedení a špatné komunikace přetavila v akutní krizi Starmerova vedení.
Burnham je žolík, který má v rukávu několik silných trumfů. Má skvělou pověst efektivního a průbojného starosty Manchesteru a na severu Anglie, což je pro labouristy volebně klíčový region, je nesmírně populární.