Světem se šíří seismické vlny vyvolané Trumpovým úderem na Írán. Jaké jsou jeho hlavní důsledky pro Ukrajinu?
Jednoznačně negativní. Za prvé jde o cenu ropy. V posledních měsících jsme viděli velký pokles příjmů ruského státního rozpočtu a zároveň růst státního deficitu. To vytvářelo silný tlak na ruské schopnosti vést válku. Pokud něco může Putina zastavit, tak to je ekonomika a rozpočtové problémy.
Trump mu invazí do Íránu velmi pomáhá. I krátkodobý růst cen ropy Putinovi vynáší mnohem více peněz. Nevíme, jak dlouho válka potrvá. Dva týdny – dobře. Ale pokud dva měsíce, to by už Putinovi pomohlo mnohem víc. Nemyslím si, že se cena ropy Brent vrátí na úroveň z počátku roku. Tehdy to bylo asi 62 nebo 63 dolarů za barel. Teď se přehoupla přes stovku.
Zelenskyj býval komik a rád říká věci, které jeho protivníka zraní. Lidé mu za zatleskají. Ukrajincům se to často líbí.