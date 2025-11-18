Minulý týden německá policie zatkla buňku teroristů Hamásu, která ale nepůsobila jen v Německu. Vidíme vazby na Dánsko, Česko, Anglii i Rakousko. Co nám takto rozsáhlá síť říká o hrozbě, jíž Evropa čelí?
Ukazuje nám to, že Hamás v Evropě nejen udržuje sítě sympatizantů, ale že zde má i tvrdé operativní jádro. Co je však na tomto případu nejvíce znepokojující, není ani tak rozsah sítě jako spíše časová osa.
Bezpečnostní složky jsou pod obrovským tlakem. Pro policii je v tuto chvíli extrémně obtížné oddělit skutečnou hrozbu od planého poplachu.