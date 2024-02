ANALÝZA: Od Saddáma k Putinovi. Mediální cirkus okolo rozhovoru

Nejdřív byl Carlson za cestu do Moskvy prohlašován za zrádce. Média se tvářila, že to se prostě nedělá. Dva europoslanci, jedním z nich byl bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt, ho chtěli dát na sankční seznam EU. Americký neokonzervativec Bill Kristol navrhl, aby mu byl zakázán návrat do USA.

Přitom tatáž média v jiných dobách pořizovala rozhovory s podobnými lidmi jako Putin. CNN dělala interview s globálním zlosynem své doby Saddámem Husajnem, který přepadl, okupoval a raboval Kuvajt. Na hranicích už stála celosvětová vojenská koalice, aby ho vyhnala. Válka byla na spadnutí.