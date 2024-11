Jak jsem unikl Hamásu. Zpověď Izraelce, který se 7. října podruhé narodil

Bydlíte v kibucu Kfar Aza, který je přímo na hranici s Gazou. Jak vypadalo vaše ráno 7. října 2023?

Vzbudil jsem se ten den brzy, v šest hodin. Měl jsem totiž v plánu jít běhat s přáteli. Ve čtvrt na sedm jsem jim ale napsal, že vynechám. To byl první zázrak, který vedl k mému přežití, protože všichni běžci byli to ráno zavražděni. V 6:29 se rozezněly sirény a několik minut na to jsem zaslechl střelbu. Psal jsem kamarádům, co je to za zvláštní zvuky, nevěřil jsem, že někdo střílí.

I když lidé řvali o život kousek od křoví, věděl jsem, že když vylezu a pomůžu, zastřelí mě taky.