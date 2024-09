Obří rána pro Hizballáh a vzkaz pro Írán. Izrael ukázal dominanci, říká expert

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Smrt Hasana Nasralláha je obrovskou ranou pro libanonské hnutí Hizballáh a velkým úspěchem izraelské rozvědky. Ze strany Izraele je to rovněž vzkaz Íránu, kam až je ochotný a schopný eskalovat současné kolo konfliktu. Pro iDNES Premium to uvedl expert Jan Daniel, podle něhož se v dalších dnech rozhodne o tom, jestli Izrael podnikne pozemní invazi do Libanonu.