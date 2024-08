Trump je největším nepřítelem sebe sama, říká profesor Lukeš z Bostonu

Prezidentské volby dlouho vypadaly „nudně“, pak následoval atentát na Donalda Trumpa, odstoupení Joea Bidena a zatím neoficiální nominace Kamaly Harrisové. Komu změna dynamiky kampaně vyhovuje víc: demokratům, nebo republikánům?

Změna dynamiky kampaně pomohla demokratům. Pro Bidena by sice pravověrní straníci hlasovali, ale motivoval by je strach z Trumpa, ne víra, že se bude schopen zhostit povinností v úřadu po další čtyři roky. Změna přišla za pět minut dvanáct.

Teď to vypadá, že celkový trend favorizuje Harrisovou. Je to inteligentní a nebojácná žena, jejíž příchod na scénu vyvolal u mnohých voličů nadšení. Trump se těšil, že jednaosmdesátiletého Bidena pošle do penze. Teď proti němu stojí žena, černoška, která přitahuje davy voličů a je o dvacet let mladší. Vedle ní vypadá Trump jako nejistý stařec.