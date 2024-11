Trump chce na Blízkém východě obdobu NATO, Írán se ho bojí, říká analytik

Jaké jsou první reakce blízkovýchodních států na prezidentské volby ve Spojených státech?

S ohledem na první volební období Donalda Trumpa jsou zde státy, které výsledky hodnotí s nadšením, protože věří, že ve své politice bude pokračovat. Pak je tu druhá strana, tvořena Íránem a jeho satelity, mezi něž patří Hizballáh, Hamás, palestinská samospráva, Húsíové v Jemenu a proíránské milice v Sýrii a Iráku. Ty mají z Trumpa zkrátka strach. Obávají se, že bude mnohem agresivnější vůči jejich politice a zájmům, než dosavadní prezident Joe Biden.

Bude jeho druhé volební období vypadat stejně jako to první?

Není úplně jasné, co bude Trump v regionu dělat, ale nemyslím si, že bude razit stejnou politiku. Zaprvé se tamní poměry po čtyřech letech dost změnily. Zadruhé prezidenti se ve druhém funkčním období chovají poněkud jinak než v prvním. Trump se nyní prezentuje jako mírotvůrce. Lídrům na Blízkém východě už řekl, že chce, aby války v Gaze a Libanonu skončily ještě předtím, než 20. ledna usedne do Bílého domu. To se ale pravděpodobně nestane a on to vezme do svých rukou. Neprodleně se tak bude snažit o uzavření dohody s libanonskou vládou a vyjednání propuštění rukojmích z Gazy.