Historický moment. Trump chce Írán bez ajatolláhů, se ztrátami počítá, říká expert

Lidé se shromažďují na místě izraelského a amerického útoku v Teheránu. (3. března 2026) | foto: Majid KhahiReuters

Tomáš Ratner
  20:00
Americko-izraelská aliance nehraje jen o zničení jaderných laboratoří. Cílem historických úderů je pád režimu v Teheránu. „Trump je předem smířen s tím, že mohou nastat americké ztráty,“ odhaluje šéf think-tanku Jerusalem-Washington Center Gideon Israel. V rozhovoru pro iDNES Premium také rozebírá budoucnost Íránu a osud, který čeká hnutí Hizballáh.

Mezi Washingtonem a Jeruzalémem probíhá nejužší spolupráce v historii, tvrdí Izraelské obranné síly (IDF). Mají ale oba státy stejně definované vítězství? Tedy pokud dojde k úplnému zničení jaderného programu a Spojené státy by se rozhodly stáhnout, bude to stačit i Izraeli?
Způsob, jakým Donald Trump mluví o Íránu a o této válce, je velmi odlišný od jakéhokoli předchozího zahraničního angažmá za jeho vlády. Myslím, že v této fázi už USA nejde jen o jaderný program, ale i o balistické rakety a další části arzenálu.

Myslím, že Trump usiluje o změnu režimu. To, s čím by možná Amerika souhlasila před dvěma týdny, už dnes rozhodně neplatí. Nevidím důvod, proč by dovolili návrat režimu výměnou jen za rozebrání jaderného programu. Nemyslím si, že to je ještě na stole.

Pro ajatolláhy není důležitý samotný Írán jako stát. Bylo to jen místo pro implementaci jejich šíitské ideologie. Pokud Írán zkolabuje, mohou tito ideologové uvažovat o přesunutí svých snah do jiné země.

Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi Sněmovny zatímco ministr zahraničí...

Senátor Tomáš Töpfer ve středu předal vicepremiérovi a ministrovi zahraničí Petru Macinkovi netradiční dar. Daroval mu historický výtisk Rudého práva. Macinka se jednání horní komory parlamentu...

4. března 2026  18:24,  aktualizováno  18:32

VIDEO: Americká ponorka potopila v Indickém oceánu íránskou válečnou loď

Americká ponorka v Indickém oceánu potopila íránskou loď

Americká ponorka v Indickém oceánu torpédovala a potopila íránskou válečnou loď, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth. Srílanské námořnictvo z vody vylovilo 87 těl a 32 lidí zachránilo...

4. března 2026  14:48,  aktualizováno  18:10

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.