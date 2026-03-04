Mezi Washingtonem a Jeruzalémem probíhá nejužší spolupráce v historii, tvrdí Izraelské obranné síly (IDF). Mají ale oba státy stejně definované vítězství? Tedy pokud dojde k úplnému zničení jaderného programu a Spojené státy by se rozhodly stáhnout, bude to stačit i Izraeli?
Způsob, jakým Donald Trump mluví o Íránu a o této válce, je velmi odlišný od jakéhokoli předchozího zahraničního angažmá za jeho vlády. Myslím, že v této fázi už USA nejde jen o jaderný program, ale i o balistické rakety a další části arzenálu.
Myslím, že Trump usiluje o změnu režimu. To, s čím by možná Amerika souhlasila před dvěma týdny, už dnes rozhodně neplatí. Nevidím důvod, proč by dovolili návrat režimu výměnou jen za rozebrání jaderného programu. Nemyslím si, že to je ještě na stole.
Pro ajatolláhy není důležitý samotný Írán jako stát. Bylo to jen místo pro implementaci jejich šíitské ideologie. Pokud Írán zkolabuje, mohou tito ideologové uvažovat o přesunutí svých snah do jiné země.