Rusko nedokáže kontrolovat hranice. Prohrát musí, říká americký generál

Jsou to tři týdny, co Ukrajinci pronikli na území Ruska. Co to vypovídá o síle Putinovy země?

Ukazuje to tři věci. Zaprvé: Rusko nedokáže kontrolovat své hranice. Musí stahovat vojáky z celé své hranice jen proto, aby mohlo bojovat s Ukrajinou. Je selhání, že útok ze strany Ukrajiny ani nepředvídalo. A to, že ten útok nezastavilo, odhaluje opravdovou zranitelnost a slabost uvnitř Ruska. Je to jen a jen jeho chyba.

Myslím, že máme příliš velký strach z ruské eskalace, že Rusko použije jaderné zbraně. Nemyslím si ale, že je použije.