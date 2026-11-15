Jsme Arabové a bráníme Izrael. Není možné, aby se jiní vojně vyhýbali, říká drúz

Dorazil jste z Golanských výšin, ale hovoříme spolu plynně česky. Kde jste se to naučil?
V roce 2002 jsem přijel do Prahy studovat hotelovou školu. Zajímal jsem se o gastronomii a u vás je tento obor na obrovsky vysoké úrovni. To, že jsem se nerozhodl například pro sousední Německo, byla možná původně náhoda, ale byla to ta nejlepší možná náhoda. Česko se postupně stalo mým druhým domovem.
Jak vás Češi přijali? Přece jen jste pocházel z úplně odlišného kulturního prostředí.
Češi jsou neuvěřitelně féroví v tom, že vůbec neřeší náboženství. Jsou velmi otevření a je jim úplně jedno, jestli jste žid, drúz nebo muslim. Berou zkrátka člověka takového, jaký je. Strávil jsem tu osm let, mám tu spoustu přátel a nikdy, opravdu ani jednou jsem se tu necítil jako cizinec.
Izrael už nutně potřebuje nový plán. Plán, jak budeme moct žít s našimi sousedy v míru. Donekonečna se s palestinskými Araby zabíjet nemůžeme.