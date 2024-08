KOMENTÁŘ: Rozdělená západní společnost. A co je na tom špatné?

Konzervativci i levicoví progresivisté společně lamentují, že společnost je neopravitelně rozdělená, míněno na Západě. Tady se však nabízí kacířská otázka: a není to tak správně? Vždyť všichni nemůžeme mít stejný názor na rozvoj země. Někdo by raději mířil doleva s výraznou rolí státu – a jiný doprava, kde by škrtal výdaje.

Kdybychom se všichni shodovali, že jdeme tou správnou cestou, tak si můžeme „gratulovat“, že žijeme v indoktrinované společnosti, která z nás vymazala možnost zvolit si, v co opravdu věříme. Mimochodem, to je, jako by všichni najednou začali ve fotbale fandit Spartě.