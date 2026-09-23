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Nastal astronomický podzim. Rovnodennost nastala v noci, letní čas skončí až za měsíc

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  8:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na severní polokouli začal astronomický podzim. Slunce pomyslně překročilo rovník a nastala podzimní rovnodennost, kdy jsou den a noc přibližně stejně dlouhé. Léto však ještě zcela nekončí. Na víkend meteorologové slibují počasí s 25 stupni a letní čas skončí až na konci října.

Slunce v 02:05 středoevropského letního času vystoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed Slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku.

V den podzimní rovnodennosti vychází Slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě.

Česko čeká obrat v počasí, na prodloužený víkend dorazí babí léto. Kde bude 25 °C?

Rovnodennost na podzim obvykle připadá na 22. nebo 23. září. Dny se poté budou zkracovat, noci do zimního slunovratu 21. prosince prodlužovat. O zimním slunovratu bude den nejkratší a noc nejdelší.

Změna na zimní čas přijde letos v neděli 25. října 2026. Při přechodu se hodiny ve 3:00 ráno posunou o hodinu zpět na 2:00 a noc se tak prodlouží o jednu hodinu.

Meteorologové očekávají oteplení

Podle meteorologů se po chladnějším začátku týdne na víkend oteplí. Sobota a neděle může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupni Celsia.

Střídání ročních období způsobuje sklon zemské osy. Ta je od svislého směru nakloněna o 23,5 stupně, takže se při oběhu Země okolo Slunce opakovaně přiklání a odklání severní a jižní polokoule.

Když je ke Slunci přikloněná severní polokoule, je v těchto zeměpisných šířkách léto. Zima je tam v období přiklonění jižní polokoule ke Slunci.

Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Jiné rozdělení ročních období mají meteorologové, pro které podzim začal 1. září a skončí s posledním dnem listopadu. Pevně stanovená tříměsíční období zavedli pro potřeby jednotného zpracování klimatologických dat.

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