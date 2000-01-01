náhledy
Syn diktátora Rovníkové Guiney Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident Teodoro Nguema Obiang Mangue, se má stát příštím vládcem země a udržet rodinnou dynastii u moci. Zatím je ale znám spíš jako playboy a milovník luxusu, na který zneužívá veřejné prostředky. Přesto si jej ve svém geopolitickém zápase o Afriku předchází USA i Rusko.
Prezident Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vládne Rovníkové Guiney od roku 1979, kdy si zajistil moc vojenským pučem. Díky velkým zásobám ropy patří Rovníková Guinea mezi nejbohatší africké státy podle HDP na hlavu, více než 70 procent lidí v zemi však žije v extrémní chudobě. Prezident a jeho rodinný klan držící všechny důležité vládní pozice čelí opakovaně podezřením, že využívá státních zdrojů k vlastnímu obohacení.
Nguema se dostal do hledáčku úřadů v několika zemích kvůli podezřením z rozkrádání veřejného majetku své země. Francie jej v roce 2017 odsoudila na tři roky a zabavila budovu na prestižní pařížské adrese Avenue Foch, kde bylo k dispozici kino či turecké lázně. Rovníková Guniea o stavbě tvrdila, že je diplomatickým sídlem, a tudíž je postup Paříže nezákonný, což odmítl Mezinárodní soudní dvůr. Malabo si stále na budovu činí nárok a obviňuje Francii z „neokolonialistického“ jednání.
Americké ministerstvo spravedlnosti Nguemu už v roce 2011 obvinilo ze zpronevěry přibližně 100 milionů dolarů ze státní kasy. Jako ministr lesnictví a průmyslu vydělával oficiálně 6 800 dolarů měsíčně, přesto si pořídil luxusní dům v Malibu v hodnotě 35 milionů dolarů, který nabízel osm koupelen, několik garáží či golfové hřiště. USA mu nemovitost zabavily. Během pandemie covidu-19 ministerstvo spravedlnosti převedlo 19,3 milionu dolarů ze zabaveného majetku na OSN, aby za peníze nakoupila vakcíny pro obyvatele Rovníkové Guineje.
Pozornost švýcarských úřadů zase Nguemu připravila o sbírku luxusních aut značek Lamborghini, Ferrari, Bentley a Rolls Royce v hodnotě 27 milionů dolarů. Nejvzácnějším kouskem bylo Lamborghini Veneno Roadster z roku 2014, prodané v roce 2019 v aukci anonymnímu kupci za 8,3 milionů dolarů, čímž vznikl nový světový rekord v ceně za Lamborghini prodané v aukci. Švýcarsko část peněz utržených za prodej aut poslalo na sociální projekty v Rovníkové Guineji.
Ice je jedna z jachet, které říkají Nguemovi pane. Získal ji od ruského oligarchy Sulejmana Kerimova. Kromě toho Nguema vlastní i jachtu Ebony Ice, kterou mu zadrželi Nizozemci na žádost Švýcarů, stejně jako Blue Shadow, na niž si zase posvítila Jihoafrická republika. Viceprezidentovi se podařilo obě jachty získat zpět. Nguema tvrdil, že lodě patří vládě, Blue Shadow podle něj využívá ministerstvo obrany.
Nguema Obiang Mangue je velkým obdivovatelem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Pořídil si jeho sochy v nadživotní velikosti, bundu i slavnou rukavici, kterou měl na svém turné. Podle magazínu Time se obsesí úspěšným afroamerickým zpěvákem snažil vyrovnat s náročným a přísným otcem, neskrývajícím své zklamání, že jeho dědic sen namísto politiky raději věnuje jiným, povrchnějším záležitostem.
Současný viceprezident kromě zájmu o nákladný život proslul též svou slabostí pro krásné ženy. Na oslavách jeho narozenin se objevovaly účastnice soutěží Miss, on sám zase navštěvoval divoké večírky zakladatele Playboye Hugha Hefnera. Mezi jeho „úlovky“ patřila americká raperka Eva, kterou nicméně americké úřady prověřovaly, zda přes ni Nguema nezakládá fiktivní společnosti pro pochybné pořizování luxusního majetku.
O tom, že se spojení se synem afrického diktátora nemusí vyplatit, se mohla přesvědčit i Dánka Christina D. Mikkelsenová, která v roce 2012 získala titul Bride of the World. Svůj titul Miss Dánska ale ztratila právě kvůli svému kontroverznímu příteli, s nímž se fotila, jak rozdává dárky pro chudé děti.
Teodora Obiang plánuje udržet rodinnou dynastii u moci prostřednictvím syna. A zdá se, že světové mocnosti jeho přání potichu akceptují. I když je pod americkými sankcemi, administrativa prezidenta Donalda Trumpa umožnila viceprezidentovi, aby odcestoval do New Yorku na Valné shromáždění OSN. Washington zřejmě doufá, že se USA podaří získat Rovníkovou Guineu na svou stranu ve svém zápolením s Čínou o vliv v Africe.
Budoucí možný prezident země ale pravděpodobně bude spíše ruským želízkem v ohni. Moskva podle zprávy Reuters z roku 2024 poslala do země své vojenské instruktory, kteří mají za úkol dohlédnout na to, aby se prezidentovi a jeho synovi nic nestalo.
Pro Moskvu je Rovníková Guinea branou k Sahelu. Přes ní posílá zbraně své polovojenské skupině Africa Corps, kterou si najímají afričtí vládci a jejímž prostřednictvím se Rusko snaží posílit svůj vliv na kontinentě. Malabo mezitím chce využít pomoc Moskvy k posílení vlastní mezinárodní pověsti. Hodlá hostit rusko-africký summit.
