Živý had jako rouška fakt nestačí, upozornil dopravní podnik v Manchesteru

6:44

V hromadné dopravě nemůže živý had sloužit jako náhrada za roušku nutnou v rámci boje proti koronaviru. Upozornil na to dopravní podnik severoanglického města Manchester poté, co se v médiích a na sociálních sítích objevily fotografie muže se škrtičem obtočeným kolem krku a úst.