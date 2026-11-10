Putinův ropný moloch vrávorá. Rafinerie hoří, sen o Arktidě polyká peníze

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Adam Hájek
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Následky mohutného požáru rafinerie společnosti Rosňěfť v ruském Tuapse (1. května 2026) | foto: Maria Semenova / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Rosněfť je považována za pilíř ruského státního rozpočtu. Jeden z největších producentů ropy na světě ale po pěti letech války na Ukrajině nezažívá světlé chvilky. Jeho rafinerie jsou častým terčem dronů a peníze na rozvoj ambiciózního arktického projektu Vostok Oil nejsou.

Do Ruska se naplno vrátila palivová krize. Když Ukrajina po dvoutýdenní pauze vynucené Trumpem obnovila údery na ruské rafinerie, provedla během prvních deseti listopadových dnů pět útoků a svět obletěly záběry hořících závodů v Rjazaňské, Samarské, Saratovské a Leningradské oblasti a v Krasnodarském kraji.

Na čerpacích stanicích společnosti Rosněfť je benzin opět na příděl: ve městech činí maximální povolený odběr 30 litrů na auto, na dálnicích je to 50 litrů. Limity byly zavedeny v Karélii, Burjatsku, Archangelské, Penzenské, Novosibirské a Nižněgorodské oblasti a také v Zabajkalském a Krasnojarském kraji. Na Krymu a v Jakutsku platí omezení nepřetržitě od června.

Experti z finského výzkumného centra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) odhadují, že ukrajinské drony a rakety vyřadily z provozu 20 až 35 procent kapacity ruských rafinerií. Ti ruští zase došli k hořkému poznání, že z nedostatku paliv na pumpách se stává chronický problém.

Kreml firmy nabádá, aby si dronovou ochranu obstaraly a platily sami. Jenže sítě a ocelová lana nejsou příliš efektivní a pokud roje dronů proletí a trefí sekundární jednotky, je to obzvlášť velký problém.

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