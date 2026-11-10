Putinův ropný moloch vrávorá. Rafinerie hoří, sen o Arktidě polyká peníze

Do Ruska se naplno vrátila palivová krize. Když Ukrajina po dvoutýdenní pauze vynucené Trumpem obnovila údery na ruské rafinerie, provedla během prvních deseti listopadových dnů pět útoků a svět obletěly záběry hořících závodů v Rjazaňské, Samarské, Saratovské a Leningradské oblasti a v Krasnodarském kraji.
Na čerpacích stanicích společnosti Rosněfť je benzin opět na příděl: ve městech činí maximální povolený odběr 30 litrů na auto, na dálnicích je to 50 litrů. Limity byly zavedeny v Karélii, Burjatsku, Archangelské, Penzenské, Novosibirské a Nižněgorodské oblasti a také v Zabajkalském a Krasnojarském kraji. Na Krymu a v Jakutsku platí omezení nepřetržitě od června.
Experti z finského výzkumného centra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) odhadují, že ukrajinské drony a rakety vyřadily z provozu 20 až 35 procent kapacity ruských rafinerií. Ti ruští zase došli k hořkému poznání, že z nedostatku paliv na pumpách se stává chronický problém.
Kreml firmy nabádá, aby si dronovou ochranu obstaraly a platily sami. Jenže sítě a ocelová lana nejsou příliš efektivní a pokud roje dronů proletí a trefí sekundární jednotky, je to obzvlášť velký problém.