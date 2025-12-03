Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle portálu Ukrajinska pravda se útok na ropovod odehrál 1. prosince nedaleko obce Kazinskije Vyselki v Tambovské oblasti jihovýchodně od Moskvy. Podle zdroje z HUR byla k odpálení použita výbušnina s dálkovou aktivací a s přídavkem hořlavých směsí, což mělo zajistit intenzivnější explozi.
Ukrajinska pravda rovněž zveřejnila video, které údajně výbuch na ropovodu zobrazuje. Podle portálu místní obyvatelé na sociálních sítích zveřejňovali vlastní snímky exploze a uváděli, že ji doprovázely jasné záblesky.
Ropu z Družby stále odebírá Slovensko a Maďarsko a jejich vlády dříve reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky. V tuto chvíli není zřejmé, zda a jak pondělní útok dodávky narušil. Kyjev také loni v létě zastavil tranzit ruské ropy přes své území.
|
Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval
Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, se snaží zničit infrastrukturu, kterou pokládá za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem jejích útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody.