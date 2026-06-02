Zmizely šaty i finalistky, romskou soutěž krásy na Slovensku provázely kontroverze

Autor:
  19:19
Romská soutěž krásy Euro miss Roma v Bratislavě nebyla ani letos bez komplikací. Organizátorka Jolana Saltiel musela během finálového večera řešit zmizení dvou finalistek. Po skončení akce se navíc ztratily luxusní šaty, které měly odcizit neúspěšné soutěžící, které v nich po vyřazení ze soutěže odešly.
Finalistky romské soutěže krásy ročníku 2025. (1. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Poslední dva ročníky byly pro organizátorku soutěže velmi náročné. Zatímco loni řešila zmizení wellness voucheru, letos se k němu na romské soutěži krásy přidaly i tři luxusní společenské róby. Soutěž, která má oslavovat romskou krásu a hrdost, se opět proměnila v bizarní večer.

„Je to tak. Klidně to napište. Jsem velmi roztrpčená a zklamaná. Chtěla jsem Romy ukázat v lepším světle, a oni udělají tohle. Je to velká hanba,“ uvedla organizátorka pro web Plus 7 dní.

Scénárista a moderátor večera Milan Sedláček doplnil, že atmosféra mezi finalistkami byla chaotická už před závěrečným večerem.

„Na začátku března bylo 15 děvčat, v polovině května jich bylo 18, z toho pět úplně nových. Když jsem se ptal organizátorky, kde jsou původní finalistky, řekla mi, že jedna se vdala, druhá otěhotněla a další nemůže najít,“ uvedl moderátor.

Klidný nebyl ani finální den, kdy dvě ze soutěžícich zmizely krátce před vyhlášením. „Úplně bez vysvětlení. Ukázalo se, že se seznámily s nějakými chlapci, se kterými šly ven. Když se konečně přihlásily rodičům, nedovolili jim v soutěži pokračovat,“ řekla Saltiel.

Česko-slovenskou Miss Roma se v Hodoníně stala šestnáctiletá Slovenka

Během vyhlášení také jedna z vítězek pronesla, že by místo voucheru na šperky v hodnotě 1 000 eur upřednostnila hotovost.

Korunku miss nakonec získala Barbora Šípošová, která také překvapila svou reakcí. „Není to nic extra. Nemám radost z vítězství, ale z toho, že jsme to zvládli opravdu dobře,“ uvedla.

Po vyhlášení vítězky se tři dívky, které neuspěly, sebraly a odešly v luxusních šatech domů. Podle rozhořčené organizátorky se měly dopustit krádeže, zbylé soutěžící navíc označila za „ďábly“.

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  18:06

