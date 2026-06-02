Zmizely šaty i finalistky, romskou soutěž krásy na Slovensku provázely kontroverze

Poslední dva ročníky byly pro organizátorku soutěže velmi náročné. Zatímco loni řešila zmizení wellness voucheru, letos se k němu na romské soutěži krásy přidaly i tři luxusní společenské róby. Soutěž, která má oslavovat romskou krásu a hrdost, se opět proměnila v bizarní večer.
„Je to tak. Klidně to napište. Jsem velmi roztrpčená a zklamaná. Chtěla jsem Romy ukázat v lepším světle, a oni udělají tohle. Je to velká hanba,“ uvedla organizátorka pro web Plus 7 dní.
Scénárista a moderátor večera Milan Sedláček doplnil, že atmosféra mezi finalistkami byla chaotická už před závěrečným večerem.
„Na začátku března bylo 15 děvčat, v polovině května jich bylo 18, z toho pět úplně nových. Když jsem se ptal organizátorky, kde jsou původní finalistky, řekla mi, že jedna se vdala, druhá otěhotněla a další nemůže najít,“ uvedl moderátor.
Klidný nebyl ani finální den, kdy dvě ze soutěžícich zmizely krátce před vyhlášením. „Úplně bez vysvětlení. Ukázalo se, že se seznámily s nějakými chlapci, se kterými šly ven. Když se konečně přihlásily rodičům, nedovolili jim v soutěži pokračovat,“ řekla Saltiel.
Během vyhlášení také jedna z vítězek pronesla, že by místo voucheru na šperky v hodnotě 1 000 eur upřednostnila hotovost.
Korunku miss nakonec získala Barbora Šípošová, která také překvapila svou reakcí. „Není to nic extra. Nemám radost z vítězství, ale z toho, že jsme to zvládli opravdu dobře,“ uvedla.
Po vyhlášení vítězky se tři dívky, které neuspěly, sebraly a odešly v luxusních šatech domů. Podle rozhořčené organizátorky se měly dopustit krádeže, zbylé soutěžící navíc označila za „ďábly“.