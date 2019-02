Pořezaly domnělé sokyni záda. Angličanka před nimi prchala svlečená do naha

Leighanne Rumneyovou unesly do lesa matka a manželka muže, o kterém se domnívaly, že se s blonďatou Angličankou zapletl. Přitom mladá žena uvádí, že se s ním znala jen z baru The Hot Shot v Albufeiře v jihoportugalském regionu Algarve. A byl to on, kdo jí dělal milostné návrhy, které rezolutně odmítla.

Matka a manželka odmítnutého zájemce si ale myslely, že mezi nimi vznikl milostný vztah. Britku oslovily na ulici. Vlákaly ji do auta, které řídil jeden mladík. Odvezli ji do nedalekého lesa. Tam jí ženy nejprve ostříhaly její dlouhé vlasy a pak ji zranily noži. Žena má dlouhé jizvy na hlavě, na ramenou a na zádech. Také jí sebraly všechno oblečení.

„Byla jsem přesvědčena, že mě zabijí a měla jsem velký strach. Tak jsem se ani nehýbala a nic neříkala,“ svěřila se Rumneyová listu The Sun.

Poutač do podniku Hot Shot Sports Bar v jihoportugalské Albufeiře

„Byl to rituál, jak mě ponížit. Pak mě nechaly s krvácejícími ranami,“ dodala s tím, že uznává, že byla hodně naivní, že se vůbec dala s nimi předtím do řeči a snažila se se obhajovat.

Když se otřesená Rumneyová dopotácela na silnici, aby si stopla náhodně projíždějící auto, které ji odvezlo do bezpečí, byla úplně nahá.

Případ má nyní soudní dohru. Obě útočnice ve věku 24 a 40 let a 22letý řidič auta čelí obvinění z únosu a fyzického napadení s následkem vážných zranění.