Na rozvolňování je příliš brzy. Školy jsou tikající bombou, říká Prymula

„Jsem v tuto chvíli soukromá osoba. O moje služby má stát zájem, ale uvidí se, co bude. Nyní nechci zodpovídat za současná epidemiologická opatření z nějaké nové pozice, která by vznikla.“ To je vaše vyjádření z nedávného diskusního pořadu. To zní, jako byste se zříkal odpovědnosti za to, co se teď děje. Vždyť ale zavedená opatření jsou z vaší éry.

Je to přesně tak. Nechci rozvolňovat opatření, když na to ještě není čas. Podívejte se na mezitýdenní pokles, je to nějakých 38 procent, tímto tempem sjedeme pod tisíc případů denně někdy kolem čtrnáctého či patnáctého prosince. A to celé za předpokladu, že síla poklesu by musela vydržet téměř měsíc. Opatření můžeme rozvolnit někdy okolo 5. či 6. prosince, ale nedomnívám se, že bychom mohli rozvolňovat příští týden. To je důvod toho vyjádření.