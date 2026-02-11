Trump mě zklamal. Dělá katastrofální chyby, ale má i úspěchy, říká Joch

Vladimír Vokál
Vysíláme   9:30
Americký prezident Donald Trump je podle publicisty a politického komentátora Romana Jocha z Občanského institutu „velice smíšené zboží“. Zatímco některé jeho kroky – zejména v oblasti migrace či vůči Íránu – hodnotí v Rozstřelu pozitivně, jiné označuje za nevynucené a dokonce katastrofální chyby. Největší z nich podle něj představoval tlak na Dánsko kvůli Grónsku, který zbytečně poškodil reputaci Spojených států v Evropě.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Joch Trumpa před posledními americkými prezidentskými volbami preferoval před Kamalou Harrisovou. S odstupem ale přiznává, že byl možná příliš optimistický. „Trump mě v některých věcech zklamal,“ říká otevřeně.

Podle Jocha nelze Trumpovi upřít určité systémové zásahy do americké debaty. Za důležitý považuje především návrat k důrazu na individuální odpovědnost. „Zrušil onu společenskou konvenci, podle které je člověk vnímán skrze příslušnost k nějaké kolektivní entitě – rasové, genderové či jiné – a nastolil čistou, striktní meritokracii,“ říká.

Hostem pořadu Rozstřel je Roman Joch, publicista a politický komentátor.
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tak částečný shutdown. Podpisem to stvrdil prezident Donald Trump. (3. února 2026)
Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)
17 fotografií

Pozitivně hodnotí také tvrdý postup proti ilegální migraci. „Snížil přísun na historické minimum,“ konstatuje, byť zároveň připouští, že některé kroky byly „kontraproduktivní a problematické“. Trump podle něj jednal razantně – někdy až příliš.

Katastrofa a blamáž

Zahraniční politika přináší ještě výraznější kontrasty. Joch za úspěch označuje americké zapojení do izraelského úderu proti Íránu. „Bylo to velice úspěšné. Došlo k ochromení, možná i zničení íránského jaderného programu,“ domnívá se.

Stejně tak pozitivně hodnotí tvrdý tlak na venezuelský režim. Podle něj jde o signál, že Spojené státy jsou ochotny jednat, pokud to považují za svůj zájem.

Joch ale velmi ostře kritizuje Trumpův postup vůči evropským spojencům. Za největší zahraničněpolitickou chybu považuje nátlak na Dánsko kvůli Grónsku, včetně rétoriky o možnosti použití síly. „Tady už bych použil slovo katastrofa. Byla to blamáž,“ říká Joch bez obalu.

Podle něj šlo o zbytečný konflikt, který poškodil americkou reputaci v Evropě, aniž by přinesl konkrétní výsledek. „Poškodil reputaci Ameriky v Evropě – a nakonec nic nezískal. To byla nevynucená strategická chyba,“ dodává.

Přitom samotný zájem USA o větší bezpečnostní kontrolu v oblasti severního Atlantiku by podle něj mohl být legitimní, pokud by byl komunikován jiným způsobem.

Trumpova politika je podle Jocha kombinací intuitivních tahů a tvrdého mocenského instinktu. „On rád jedná na několika šachovnicích zároveň,“ popisuje. Výhodou je podle něj akceschopnost, nevýhodou sklon k improvizaci bez hlubšího vyhodnocení dopadů.

Pokus o odvolání?

Otázkou zůstává, co Trumpa čeká v dalších letech. Joch předpokládá, že k pokusu o odvolání prezidenta, během jeho mandátu přijde. „Pokus o impeachment určitě nastane,“ míní s tím, že demokratům může stačit prostá většina ve Sněmovně reprezentantů.

K faktickému sesazení prezidenta by ale bylo potřeba dvoutřetinové většiny v Senátu. „V této situaci je nemyslitelné, aby 67 senátorů hlasovalo pro jeho odvolání,“ konstatuje.

Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský

Zdravotní kondici prezidenta Joch nehodnotí kategoricky, ale připouští, že věk je významným faktorem. „Přišel mi jako starší, unavenější člověk,“ říká o jeho projevu v Davosu. Zároveň ale zdůrazňuje, že se rozhodně nestává loutkou svého okolí, rozhodování zůstává plně v Trumpových rukou.

Celkový obraz je podle něj rozporuplný. Trump dokáže prosazovat zásadní změny a jednat razantně tam, kde jiní váhají. Zároveň ale činí kroky, které „zavánějí katastrofou“ a oslabují tradiční alianční vazby. „Jsou tam úspěchy, ale i chyby, které byly zcela zbytečné,“ shrnuje Joch.

Trump tak podle něj není ani spasitelem, ani čirou pohromou. Je to prezident, který dokáže být efektivní – a zároveň nebezpečně impulzivní. A právě tato kombinace bude podle Jocha určovat, jak bude jeho mandát jednou hodnocen.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Kokain dali do dortů a poslali autobusem do Prahy. Policie chce obžalovat sedm lidí

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a jednoho Čecha za to, že dopravili z Německa do ČR přes 30 kilogramů kokainu. Drogu ukryli do dortů, které kurýři přivezli linkovým autobusem z Berlína na...

11. února 2026  10:06,  aktualizováno  10:40

Kupka kritizuje rozpočtové rodeo, Schillerová trvá na tom, že zákon neporušuje

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, začínají schvalovat poslanci. V prvním čtení jen základní rozpočtové údaje - příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se zákonem,“...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno  10:30

VIDEO: Významná ruská rafinerie v plamenech. Udeřily na ni ukrajinské drony

Významná ruská rafinerie hoří, dopadly tam ukrajinské drony

Ruské úřady informovaly o „masivním“ útoku ukrajinských dronů na energetickou infrastrukturu a další cíle ve městě Volžskij ve Volgogradské oblasti. Ve Volgogradu drony zasáhly rafinerii společnosti...

11. února 2026  10:29

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na místě zůstal vážně zraněný člověk. Ve středu ráno policisté informovali, že ke konfliktu došlo v bytě...

11. února 2026  9:30,  aktualizováno  10:28

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí zákonů, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava...

11. února 2026  9:35,  aktualizováno  10:23

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

11. února 2026  10:21

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

11. února 2026  10:18

Obavy z posledních let polevily. Šéfové firem jsou plni optimismu, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky, 62 procent z nich věří v růst ekonomiky. Loni to bylo 36 procent, před dvěma lety 16 procent. Naopak pokles ekonomiky...

11. února 2026  10:18

Ruský dron udeřil na dům v Charkovské oblasti, zabil muže a tři batolata

Ruský dron udeřil na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. (11....

Životy jednoho muže a tří batolat si vyžádal úder ruského dronu na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti. Uvedl to šéf tamní oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov, který už předtím...

11. února 2026  10:10

Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová

Dominik Mony a tvůrčí tým minisérie Monyová

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale, který potrvá od 12. do 22. února, má Česko zástupce jen mimo hlavní soutěž. Krátký animovaný film En, ten, týky! se předvede v Generation Kplus, dokument...

11. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od hádky na škole k obratu čtvrt miliardy. Podnikatel roku dělá kosmetiku pro chlapy

Z rebelie k úspěšnému byznysu. Tomáš Čech porotce oslovil svou autenticitou i...

„Chlapi se potí, smrdí a berou to tak,“ říká s odzbrojující upřímností Tomáš Čech. Právě tato přímočarost a sázka na absolutní autenticitu vynesly zakladateli třebíčské značky Angry Beards titul EY...

11. února 2026  9:54

Trump mě zklamal. Dělá katastrofální chyby, ale má i úspěchy, říká Joch

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Roman Joch, publicista a politický komentátor.

Americký prezident Donald Trump je podle publicisty a politického komentátora Romana Jocha z Občanského institutu „velice smíšené zboží“. Zatímco některé jeho kroky – zejména v oblasti migrace či...

11. února 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.