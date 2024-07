Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Po strašném výkonu úřadujícího amerického prezidenta Joea Bidena v debatě by se Amerika měla připravit na to, že volby může vyhrát Donald Trump. Udělal by něco jinak, než když nastupoval do úřadu v roce 2017? píše se ve svém komentáři pro MF DNES publicista a ředitel Občanského institutu Roman Joch.