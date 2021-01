Lidé v USA jsou rozhádaní. Cestu zpátky k sobě si nenajdou, říká politolog

Co se vám vybaví, když se řekne Joe Biden?

Politik, který působí jako centrista. A asi by skutečně chtěl centristou být, jenže je pod tlakem radikálního levicového křídla demokratické strany. Bidenův styl bude méně konfrontační, ale závisí na tom, jak moc odolá tlaku radikálů. S demokratickou většinou v senátu to bude mít těžké. S republikánskou většinou by mohl říkat: buď neprosadím nic, anebo budu muset dělat kompromisy, což by byl věrohodný argument, proč nebýt radikální.

„Společnost je tak rozhádaná, že si lidé cestu k sobě zpátky nenajdou. Opravdu to vede ke koncům přátelství, hádkám uvnitř rodin, zaměstnanci se obávají mluvit o svém politickém přesvědčení.“ ředitel Občanského institutu Roman Joch