Trump chce do učebnic, Grónsko mu ale republikáni anektovat nedovolí, soudí Joch

„Trump chce vejít do dějin jako prezident, který rozšířil území Spojených států. Grónsko je největší ostrov světa. Je to málo zalidněné území, ale rozlohou obrovské. Takže myslí na svůj zápis do učebnic dějepisu,“ řekl Joch ve vysílání Rádia Impuls a připomněl, že Spojené státy už nyní mají přístup k ostrovu skrze existující smlouvy.
„Amerika má dohodu s Dánskem, že Grónsko může vojensky pro účely obrany celého severního Atlantiku používat, jak jenom chce,“ dodal komentátor.
Bude válka? Gróňané řeší, zda uprchnout, Dánsko posílá další jednotky
Americký prezident tvrdí, že Spojení státy musí převzít kontrolu nad ostrovem kvůli bezpečnostní hrozbě, kterou podle něj v Arktidě představují Rusko a Čína. Tvrdí také, že Grónsko je zásadní pro plánovaný protiraketový štít zvaný Zlatá kopule.
Aby dosáhl svého cíle, oznámil zavedení desetiprocentního cla pro některé evropské země. Platit má od 1. února do té doby, než se Spojeným státům podaří uzavřít dohodu o koupi Grónska. Trump přitom už dříve v souvislosti se získáním ostrova odmítl vyloučit použití také vojenské síly.
Podle Jocha ovšem Grónsko anektovat nebude. „Tímto krokem by si pobouřil i republikánské senátory. V Kongresu v obou komorách by vznikla nadstranická většina, která by zakázala používat peníze amerických daňových poplatníků na vojenskou okupaci Grónska,“ myslí si publicista.
Nedali jste mi Nobelovku, nemusím myslet na mír, napsal Trump premiérovi Norska
Jako nejpravděpodobnější proto vidí postupné navyšování vojáků, ovšem v souladu s dosavadními smlouvami. „Bude stále opakovat, že chce získat Grónsko. Překročení červené linie – tedy formální anexi – mu ale jeho nejbližší tým vymluví,“ předpokládá Joch s tím, že se americký prezident s ohledem na blížící se podzimní volby zaměří spíše na domácí problémy.
Dopis norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi, v němž Trump napsal, že necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co nedostal Nobelovu cenu, Joch označil jako projev „ješitnosti“ a „lidské malosti“. „On tu Nobelovu cenu míru chtěl, toužil po ní, nedostal ji, tak se cítí být uražen,“ komentoval prezidentovo počínání.