Při cestě z letiště hlavní dopravní tepnou Bělehradu, která se táhne mimo jiné kolem ikonické socialistické budovy Genex Tower, si člověk nemůže nevšimnout neustále se opakujících nápisů. Kosovo je Srbsko. (pozn. red.: Srbsko považuje Kosovo za svou historickou součást. Oblast však v roce 2008 jednostranně vyhlásila nezávislost, kterou uznala většina západního světa, ale Srbsko a jeho spojenci nikoliv. Jádrem napětí jsou práva srbské menšiny žijící na severu Kosova.)
Podobné graffiti je k vidění jak na betonových blocích kolem silnice, tak na zastávkách autobusů i na dopravních značkách. Až když se teprve člověk přiblíží k hustší zástavbě, objeví se na mostech přes silnici i jiný slogan. Srbsko zvítězí.
Studenti protestují pod heslem „Studenti zvítězí“. Nálepky s tímto sloganem je možné vidět po celém Bělehradě. Nejsou nijak velké, ale je jich tu tolik, že se vryjí do paměti.