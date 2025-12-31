Rok 2026 je tady. Příchod nového roku oslaví jako první Kiribati

  7:13
Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga. Celosvětové oslavy budou doprovázet novoroční projevy několika světových lídrů.

Nový rok v Sydney - Na operou v australském Sydney se tradičně na oslavu Nového roku rozzářil velkolepý ohňostroj. | foto: Reuters

Z Tichomoří se ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupující půlnocí přelijí do dalších časových pásem, aby jako poslední obydlená země východně od mezinárodní datové hranice rok 2026 přivítala Americká Samoa. Stane se tak v poledne 1. ledna SEČ.

Austrálie je podle listu The Guardian vyhlášená opulentními ohňostroji a světelnými show, včetně měst Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty se mezitím připravují na 62minutovou ohňostrojovou show a největší dronové představení na světě.

VIDEO: Svět přivítal rok 2025, v Sydney sledoval ohňostroj milion lidí

Bilancovat v novoročních projevech budou už dnes někteří prezidenti a šéfové vlád. Podle médií vystoupí francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz či ruský prezident Vladimir Putin. Český prezident Petr Pavel bude mít svůj projev až na Nový rok.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Česko se chystá vstoupit do nového roku. Centrum oslav bude tradičně v Praze

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Česko se chystá na příchod nového roku 2026. Centrum oslav bude tradičně soustředěno do hlavního města. Policie se pak zaměří na dodržování zákazu používání zábavní pyrotechniky, který platí v řadě...

31. prosince 2025  7:03

Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Prohlásil to náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu...

31. prosince 2025  6:34

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:11

On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Japonka si vzala partnera vytvořeného umělou inteligencí

Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila...

31. prosince 2025

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

31. prosince 2025

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

31. prosince 2025

Varování před soudným dnem. „Zelený islám“ v Indonésii se snaží učit o ekologii

Premium
„Zelená“ mešita Istiqlal se solárními panely v indonéském hlavním hlavním městě...

Zelená je tradiční barva islámu, v Indonésii ale toto spojení získává další rozměr. V nejlidnatější muslimské zemi se rozmáhá „zelený islám“, který se snaží bojovat s dopady klimatických změn. Jeho...

31. prosince 2025

Kdo vlastní opičí selfie? Spor se táhl roky, makak přivedl fotografa na mizinu

Jedna z fotografií, kterou makak chocholatý pořídil na indonéském ostrově...

Komu patří autorská práva? Opici, nebo fotografovi? Selfie makaka chocholatého obletělo před čtrnácti lety celý svět a spustilo společenskou debatu o vlastnictví snímku. Zdánlivě jednoduchá otázka se...

31. prosince 2025

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

ANALÝZA: O strašlivé vojně s Turkem. Politik je vítěz i poražený v jednom roce

Premium
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Jen málokdy se stává, aby se někdo stal ve stejném časovém období jedním z nezpochybnitelných vítězů, ale zároveň patřil i do čela žebříčku hlavních poražených. Čestný prezident Motoristů Filip Turek...

31. prosince 2025

Lotyšsko dokončilo stavbu plotu na hranici s Ruskem. Přidá se Litva, Estonsko i Finsko

280 kilometrů dlouhý plot na hranici Lotyšska s Ruskem. (19. srpna 2025)

Lotyšsko dokončilo stavbu 280 kilometrů dlouhého plotu na hranici s Ruskem. Na svém webu to v úterý uvedla lotyšská veřejnoprávní stanice LSM, podle níž budování bariéry trvalo několik let. Projekt...

30. prosince 2025  22:21

