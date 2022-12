Rok 2022 ve světě: ruská zvěrstva na Ukrajině, (ne)mizící covid i smrt Alžběty II.

Leden

Hned na počátku ledna propukly nepokoje v Kazachstánu, jejichž důvodem bylo zejména prudké zvýšení cen LPG. V zemi byl vyhlášen výjimečný stav a vláda si na pomoc přivolala síly Ruskem vedené Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (SOKB). Násilnosti si vyžádaly asi dvě stovky mrtvých. Reakcí režimu prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva byla výměna kabinetu a zastropování cen plynu.

Protesty se odehrávaly i v Kanadě. V jejich čele stáli řidiči kamionů, kteří odmítali covidová omezení. Z různých částí země vyrazily „konvoje svobody“, jež se sjely v metropoli Ottawě a několik dní ji blokovaly. Nakonec zasáhla policie a vůdce protestujících zadržela.

Únor

Z toho, před čím Spojené státy týdny varovaly svět, se ráno 24. února stala realita. Dva dny po uznání separatistických republik na Donbase Rusové vtrhli na Ukrajinu a obsadili severovýchodní a jihovýchodní části jejího území. Na osm milionů Ukrajinců uprchlo, dobýt hlavní město Kyjev se však Rusku nepodařilo. Ukrajiská armáda vyzbrojovaná Západem v následujících týdnech a měsících předvedla obdivuhodnou sílu a odhodlání, Rusové páchající válečné zločiny naopak svou nekompetentnost a barbarství.

Březen

Rusko 3. března dobylo Cherson, jediné oblastní centrum za celé dosavadní trvání invaze. O šest dní později jeho síly zabily čtyři lidi včetně těhotné ženy při bombardování porodnice a dětské nemocnice v Mariupolu. 16. března pak zahynuly stovky lidí při útoku na mariupolské divadlo, které sloužilo jako kryt. 25. března Kreml oznámil, že první fáze „speciální operace“ je u konce. Ruští vojáci se stáhli z okolí Kyjeva a napříště se hodlali zaměřit na „osvobození“ Donbasu.

Duben

Po ruském stažení Rusů od Kyjeva svět spatřil hrozivé scény. Ukázalo se, že ve městě Buča okupanti zavraždili více než čtyři sta ukrajinských civilistů, z nichž mnozí nesli známky mučení a znásilnění. Dne 8. dubna ruská raketa zasáhla nádraží v Kramatorsku v Doněcké oblasti, u něhož se shromáždily tisíce Ukrajinců snažících se uprchnout z regionu. Zahynulo šedesát lidí.

Ukrajinci však vrátili úder. 13. dubna zničili raketový křižník Moskva, vlajkovou loď Černomořského loďstva, jež proslula při boji o Hadí ostrov na počátku invaze. Ukrajinští obránci ji tehdy počastovali slavnou větou „Ruská válečná lodi, jdi do prdele!“

V dubnu také francouzský prezident Emmanuel Macron obhájil svou funkci. Poté, co v prvním kole voleb zcela propadli kandidáti tradiční pravice a levice, porazil ve druhém kole stejně jako v roce 2017 nacionalistku Marine Le Penovou. Jeho mandát však oslabily červnové legislativní volby, po nichž jeho formace Republika v pohybu (od září Obnova) přišla v Národním shromáždění o absolutní většinu.

Květen

Jen co se svět (snad s výjimkou čínských úřadů) přestal bát covidu, rozšířily se opičí neštovice, u nichž poprvé došlo k jejich komunitnímu přenosu mimo Afriku. Virus se začal šířit ve Velké Británii a postupně se objevil v dalších zemích Evropy i jinde ve světě. Většinu nakažených tvořili homosexuální muži. První zaznamenaný případ v Česku prokázali 24. května 2022 u pacienta pražské Ústřední vojenské nemocnice.

V Mariupolu, který se během ruského obléhání stal dějištěm humanitární katastrofy a byl v podstatě celý zničen, se vzdali poslední ukrajinští obránci obklíčení v areálu oceláren Azovstal. Okupanti později část z nich vyměnili za ruské zajatce. Tisíce dětí i dospělých byly z města odvlečeny do Ruska.

Červen

Dánsko a Kanada po půlstoletí vyřešily hravý spor o malý neobydlený Hansův ostrov v Arktidě. Podle dohody si ho rozdělily na dvě téměř stejně velké části podél přirozeně vzniklé rozsedliny. Úředníci, výzkumníci a vojáci z obou zemí na ostrově po příjezdu střídavě odstraňovali vlajku druhé země a vyvěšovali tam vlastní. Zároveň nechávali na místě pro příští návštěvu rivalů láhev kanadské whisky nebo dánské pálenky.

Americký Nejvyšší soud zrušil federální právo žen na potrat dané verdiktem Roe v. Wade z roku 1973. Konzervativci ovládaný orgán rozhodl v otázce, která dlouhodobě rozděluje americkou společnost, v poměru šesti ku třem. Napříč Spojenými státy to vedlo k četným protestům. Nyní jsou potraty zcela ilegální ve třinácti státech: Aljašce, Arkansasu, Idahu, Jižní Dakotě, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Missouri, Oklahomě, Tennessee, Texasu, Wisconsinu a Západní Virginii.

Červenec

Bývalý japonský premiér Šinzó Abe se stal v sedmašedesáti letech obětí atentátu. Útočník Tecuja Jamagami ho postřelil při vystoupení v rámci politické kampaně ve městě Nara. Motivem byla politikova vazba na Církev sjednocení. Ačkoli Abe dráždil agresivní obrannou politikou, podobný útok je v asijské zemi naprosto mimořádný.

Už od března se na Srí Lance konaly protesty vyvolané hlubokou ekonomickou krizí. Z té obyvatelé vinili klan prezidenta Gotabaji Radžapaksy. Situace eskalovala, když demonstranti začali obsazovat vládní budovy včetně prezidentovy rezidence v metropoli Kolombu. Radžapaksa uprchl přes Maledivy do Singapuru a na dálku rezignoval. V srpnu se přesunul do Thajska a na začátku září se opět vrátil do vlasti.

Američané zabili lídra teroristické sítě Al-Káida Ajmána Zavahrího. Jednasedmdesátiletého ideologa a nástupce Usámy bin Ládina v čele organizace zlikvidovali raketami Hellfire, které vypustili z dronu na jeho dům v centru Kábulu. Tálibán tvrdil, že o přítomnosti Zavahrího v afghánském hlavním městě nevěděl.

Srpen

V 91 letech zemřel po dlouhé nemoci poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov. Držitel Nobelovy ceny míru, který se politikou glasnosti a perestrojky pokusil zreformovat komunistický systém, aby mohl konkurovat tomu západnímu, je ve světě dosud oceňován za to, že napomohl rozpadu sovětského impéria. Rusové v čele s Vladimirem Putinem mu to naopak nikdy neodpustili.

Září

Novou britskou premiérkou se stala dosavadní ministryně zahraničí Liz Trussová. Sedmačtyřicetiletá politička v boji o post lídra konzervativců porazila Rishiho Sunaka a stala se nástupkyní Borise Johnsona, který po sérii skandálů a nátlaku svých spolustraníků oznámil rezignaci v červenci. Trussová narazila se svým daňovým plánem a království se propadlo ještě hlouběji do chaosu.

Ve věku 96 let navíc zemřela britská královna Alžběta II. Stalo se tak pouze dva dny poté, co jmenovala Trussovou premiérkou. Celkem během svého sedmdesátiletého panování zažila patnáct ministerských předsedů.

Británie truchlila dalších deset dní a ulice Londýna během státního pohřbu, na který dorazili státníci z celého světa, zaplnil až milion lidí. Novým britským králem se stal Karel III.

Ve Švédsku se konaly parlamentní volby, v nichž zvítězil blok středopravicových stran. Novým premiérem se stal šéf Umírněné strany Ulf Kristersson. Utvořil menšinovou vládu, kterou podporují protiimigrační Švédští demokraté. Strany se v dohodě z Tidö zavázaly mimo jiné ke zpřísnění imigrační politiky, většímu boji s kriminalitou či podpoře jaderné energie.

Ukrajinské síly provedly úspěšnou protiofenzivu v Charkovské oblasti a vytlačily Rusy z Kupjansku, Izjumu či Lymanu. Iniciativu začali Ukrajinci současně přebírat i na jižní frontě.

V Rusku navzdory situaci schválili anexi čtyř ukrajinských oblastí (Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské), pro niž si připravili půdu uspořádáním pseudoreferend na okupovaných územích.

V Íránu propukly nebývale silné protivládní protesty. Vyvolala je smrt dvaadvacetileté Mahsá Amíníové v policejní vazbě. Náboženská policie ji zadržela proto, že měla příliš volně nasazený hidžáb, který tam musejí ženy nosit už od islámské revoluce. Nepokoje se postupně rozlily do celé země. Demonstranti, mezi nimiž jsou letos výrazně zastoupeny ženy, požadují úplný konec režimu nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Během následujících dvou měsíců zahynulo na čtyři sta lidí.

Italské parlamentní volby vyhrál pravicový blok vedený šéfkou strany Bratři Itálie Giorgiou Meloniovou. Ta se následně stala první ženou v čele italské vlády, oslovení „premiérka“ ovšem odmítla a nechává si říkat mužskou podobou tohoto titulu. Obavy vzbuzovala fašistická minulost její strany i proruská orientace koaličních partnerů – Ligy Mattea Salviniho a formace Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho.

Říjen

Po explozi se zřítila část Kerčského mostu vedoucího z Ruska na okupovaný ukrajinský poloostrov Krym. Podle ruských vyšetřovatelů vybuchla bomba na nákladním autě, zahynuli při tom čtyři lidé. Doprava na mostě, který v roce 2018 slavnostně otevřel ruský diktátor Putin, byla omezena a podle britského ministerstva obrany nebude provoz plně obnoven dříve než v září příštího roku.

Sjezd Komunistické strany Číny potvrdil prezidenta Si Ťin-pchinga na dalších pět let do funkce generálního tajemníka. Jde již o jeho třetí funkční období. Devětašedesátiletý Si se ve stálém výboru politbyra obklopil svými spojenci a definitivně se stal nejmocnějším čínským vůdcem od Mao Ce-tunga. Velkou pozornost během sjezdu vzbudilo vyvedení bývalého generálního tajemníka Chu Ťin-tchaa ze sálu.

Novým britským premiérem se stal Rishi Sunak. Dvaačtyřicetiletý exministr financí nahradil Liz Trussovou, jež v úřadě vydržela pouhých 45 dnů, nejkratší dobu v historii. Je třetím předsedou vlády během jednoho roku a pátým od hlasování o brexitu v roce 2016. K tomu prvním, který je hinduista a má indický původ.

Nejméně 158 lidí zemřelo v tlačenici během oslav Halloweenu v jihokorejské metropoli Soulu. V úzkých ulicích centra města se sešlo na 100 tisíc převážně mladých lidí, nebyla však přijata bezpečnostní opatření a ani reakce složek záchranného systému nebyla dostatečná. Vláda až po neštěstí představila soubor pravidel, která mají podobným událostem předejít.

Vítězem prezidentských voleb v Brazílii se stala hlava státu z let 2003 až 2011 Luiz Inácio Lula da Silva. Levicový politik ve druhém kole porazil dosavadního prezidenta Jaira Bolsonara. Ten svou prohru explicitně neuznal a jeho příznivci po oznámení výsledků blokovali silnice v zemi.

Při střelbě u LGBT kavárny Tepláreň v centru Bratislavy zahynuli dva lidé. Pachatel z místa činu utekl a policie ho druhý den našla mrtvého. Následně zjistila, že mladý radikál z rodiny místního politika plánoval zabít i slovenského premiéra Eduarda Hegera a před činem zveřejnil nenávistný manifest. Tragédie vyvolala vlnu solidarity s příslušníky sexuálních menšin a také debatu o netoleranci slovenské společnosti vůči lidem, kteří se odlišují. V Bratislavě se sešly tisíce lidí, aby uctily památku obětí.

Listopad

Volby do amerického Kongresu uprostřed funkčního období prezidenta, takzvané midterms, zpravidla bývají pohromou pro vládnoucí stranu. Republikáni se proto tentokrát těšili, že ovládnou Senát i Sněmovnu reprezentantů. Očekávaná „rudá vlna“ se však nekonala a strana se slonem ve znaku získala většinu jen v dolní komoře. Důsledkem bylo mimo jiné oslabení pozice Donalda Trumpa, jehož stoupenci většinou pohořeli. V guvernérských volbách navíc opět uspěl floridský fenomén Ron DeSantis, který vyrostl v Trumpova velkého vnitrostranického soka.

Rusové vyklidili jihoukrajinský Cherson a stáhli se z pravého břehu Dněpru. Ve stejnou dobu se zřítil Antonivský most, který severně od města řeku přepažoval. Po osvobození Chersonu se opět objevily zprávy o ruské brutalitě. Ukrajinská prokuratura informovala o nálezu čtyř mučíren.

Prosinec

Čína po téměř třech letech uvolnila proticovidová opatření. Lidé s lehkými příznaky mohou trávit izolaci doma, úřady už také nebudou uzavírat celé obytné bloky. Někteří odborníci se obávají, že nízká promořenost čínské populace může vést k opožděnému masivnímu rozšíření nákazy.

Německá policie podnikla razie ve skupině Říšští občané, jejíž členové plánovali v zemi převrat. Spiklenci v čele s princem Heinrichem XIII. chtěli svrhnout státní zřízení a nahradit ho svým, jehož základy už měli připravené.

Peruánský parlament sesadil prezidenta Pedra Castilla, který chtěl zákonodárný sbor rozpustit a vládnout pomocí dekretů. Poslanci označili jeho počínání za pokus o převrat. Úřadu se ujala viceprezidentka Dina Boluarteová, Castillovi stoupenci reagovali násilnými protesty.