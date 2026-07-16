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V Bengálském zálivu ztroskotaly dvě lodě, utopilo se přes 500 Rohingů
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
V Bengálském zálivu ztroskotaly dvě lodě, utopilo se přes 500 Rohingů
Více než 500 lidí zřejmě zahynulo poté, co se v Bengálském zálivu potopily dvě lodě. Cestovali na nich příslušníci pronásledované muslimské menšiny Rohingů. Ve čtvrtek o tom informovaly Mezinárodní...
Neničte, co funguje! Stovky Ukrajinců vyšly do ulic kvůli odvolání ministra obrany
Několik stovek lidí demonstrovalo v centru Kyjeva a i v dalších městech proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Podobné protesty se konaly také v několika dalších...
OBRAZEM: Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours
V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...
Česko čeká prudká změna počasí. Po vedrech dorazí bouřky i ochlazení
Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Ve čtvrtek a hlavně v pátek vystoupají teploty místy až na 33 stupňů Celsia, poté ale přes republiku přejde studená fronta se silnými bouřkami. O víkendu se ochladí...
SPD nasadí kandidáty do voleb do Senátu, Motoristé se soustředí na velká města
Zcela odlišnou strategii zvolili před podzimními volbami menší koaliční partneři Andreje Babiše. Zatímco hnutí SPD Tomia Okamury se rozhodlo nasadit kandidáty do Senátu téměř ve všech obvodech, kde...
Zraněný řidič po nehodě kamionu uvázl v kabině, záchranáře zburcoval jeho telefon
Někteří uživatele chytrých telefonů ani netuší, co vše zařízení zvládne. Ve středu se o tom přesvědčil také řidič kamionu, který havaroval na Šumpersku. Nákladní auto převáželo 23 tun vápence a na...
Ukrajina má nového premiéra, Serhije Koreckého schválil parlament
Ukrajinský parlament schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, píší média. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země...
Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi
Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...
Macinkův výrok o ústavním puči? Mohlo by jít o šíření poplašné zprávy, varuje Pavel
Prezident Petr Pavel se v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil i k ministrovi zahraničí a šéfovi Motoristů Petru Macinkovi. Ten po rozhodnutí Ústavního soudu, které prezidentovi umožnilo účast na summitu...
VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce
V malý vodní tok se při středeční bouřce proměnila ulice v Prušánkách na Hodonínsku. Místo aut se po ní valila řeka plná krup. Během několika minut se jich z nebe sneslo tolik, že na zemi na první...
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Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy
Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...
Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na ministerstvu
Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Sdělila to mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek tam...