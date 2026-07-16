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V Bengálském zálivu ztroskotaly dvě lodě, utopilo se přes 500 Rohingů

Autor: ,
  12:03
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Více než 500 lidí zřejmě zahynulo poté, co se v Bengálském zálivu potopily dvě lodě. Cestovali na nich příslušníci pronásledované muslimské menšiny Rohingů. Ve čtvrtek o tom informovaly Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) s upozorněním, že údaje zatím nebyly oficiálně potvrzeny.

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