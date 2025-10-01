Rodina zůstala uvězněná, zemřeli všichni. Na jihu Ukrajiny udeřily záplavy

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Jen v úterý spadlo v Oděse množství srážek odpovídající průměru za měsíc a půl. Kvůli nepřízni počasí byl zastaven provoz části městské hromadné dopravy. Oděsa je klíčový přístav na jihu Ukrajiny, opakovaně se stává terčem vzdušných útoků ruských sil.
Mluvčí místních záchranářů Maryna Averinová podle serveru Ukrajinska pravda sdělila, že týmy, celkem 255 záchranářů s 68 kusy techniky, poskytují pomoc potřebným už přibližně 24 hodin.
Lidem pomáhají z míst, odkud by se kvůli vysoké vodě jinak sami nemohli dostat, vyprošťují vozidla, odčerpávají vodu z budov a hledají dosud pohřešované osoby.
„Nejhorší případ byla pětičlenná rodina, která žila v přízemí jednoho z domů. Dostala se tam voda a už nedokázali utéct. Celá rodina zemřela,“ uvedla v médiích Averinová. Zemřely podle ní také tři ženy, které z cesty smetla povodňová vlna.
Podle úřadů bylo dosud zachráněno 362 lidí. Oděsa se kvůli srážkám na možné záplavy připravovala od úterý, kdy dobrovolníci společně se záchranáři a civilní obranou pomáhali zajišťovat budovy a odčerpávat vodu ze sklepů.
Ve stejný den v podvečer starosta města Hennadij Truchanov oznámil zastavení elektrifikované hromadné dopravy a úplný zákaz vjezdu do ohrožených míst. V oblasti se kvůli špatnému počasí ocitlo bez proudu přes 20 tisíc domácností.