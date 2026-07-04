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Robotizace pomáhá na cestě z otroctví indickým slonům: do chrámů míří ti umělí

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  11:47
Strojní inženýr Prasanth Prakašan prochází kolem robotického slona, kterého...

Strojní inženýr Prasanth Prakašan prochází kolem robotického slona, kterého vyrobil pro chrám Číkamundi Šrí Mahávišnu v indickém státě Kérala. (22. května 2026) | foto: Aijaz RahiČTK

Na čelo robotického slona je namalovaná posvátná značka tilak v chrámu...
Nedokončený robotický slon stojí v dílně ve městě Čalakudy v indickém státě...
Strojní inženýr Prasanth Prakašan pózuje před robotickým slonem ve své dílně ve...
Nedokončení robotičtí sloni leží v dílně ve městě Čalakudy v indickém státě...
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Robotičtí sloni v životní velikosti v zahradní dílně Prasantha Prakašana umí pleskat ušima, máchat ocasem a stříkat vodu z chobotu. To je ale v podstatě všechno, co mají společného se svými skutečnými protějšky, kteří jsou po celé Indii uctíváni jako ztělesnění božství.

Animatronické modely vyrobené ze sklolaminátu, železa a gumy, mají v hinduistických chrámech nahradit živé slony. Tato změna těší aktivisty za práva zvířat, ale dráždí ty, kteří vášnivě věří, že skuteční sloni jsou neoddělitelnou součástí indických chrámových rituálů a festivalů, kde se jim dostává statusu superhvězd.

Organizace na ochranu zvířat PETA a další neziskové organizace darovaly indickým chrámům asi 40 robotických slonů, z nichž každý stál přibližně 6000 dolarů (asi 126 tisíc korun), aby nahradili živé slony.

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Robotický slon je mnohem lehčí a postrádá plynulou ladnost majestátního tlustokožce. Jeho hlavu a oční bulvy pohánějí elektromotory. Části těla jsou ohebné, což má přispět k jejich realistickému vzhledu.

Prakašan, který má titul v oboru strojírenství, ví, že jeho slon má ke skutečnému zvířeti daleko. „Nemůžete vytvořit originálního slona, stejně jako nemůžete napodobit člověka,“ řekl. „Snažíme se však zachytit podstatu tohoto majestátního zvířete, jak jen to jde.“

Jedna věc, kterou jeho sloni zatím nedokážou, je chodit. „Ale budou,“ slibuje Prakašan s úsměvem. „Pracuju na tom.“

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Uctívání slonů není konceptem výlučně spojeným s Kéralou nebo hinduismem. Buddhisté věří, že sloni představují samotného Buddhu a symbolizují trpělivost, moudrost a osvícení. V Kandy na Srí Lance se ulicemi prochází stovka vyšňořených slonů, přičemž ten největší nese ve zlaté schránce relikvii Buddhova zubu.

V Kérale jsou festivaly se živými slony velkým lákadlem pro dav. Každoroční průvod Púram u chrámů ve městě Triššúr zahrnuje asi stovku slonů ozdobených zlatými čelenkami a barevnými hedvábnými čabrakami. Slony doprovázejí ošetřovatelé, kteří je ovívají pavími pery a vějíři z jačí srsti.

Asi 65 kilometrů odtud v chrámu Guruvajúr Šrí Krišna žije téměř 50 slonů. V chrámu se také každoročně koná závod slonů a rituál krmení, při němž jsou zvířatům po modlitbách podávány rýže, ghí, surový třtinový nebo palmový cukr, ovoce a zelenina.

Sloni jako celebrity

Někteří chrámoví sloni jsou opravdovými celebritami. Slon jménem Thečikkottukavu Rámačanadran má na facebooku téměř 150 tisíc příznivců. Guruvajur Kéšavan, patrně nejslavnější chrámovým slon, který zemřel v roce 1976, byl uctěn sochou v životní velikosti poblíž chrámu, kde sloužil, a jeho životní příběh se stal námětem filmu i televizního seriálu.

Andrea Gutierrezová, profesorka z Texaské univerzity, která se zabývala výzkumem slonů chovaných v zajetí v jižní Asii, uvedla, že chrámoví sloni v Kérale jsou samci, což představuje problém. Dospělí samci procházejí obdobím říje, což je periodický stav, který zvyšuje jejich agresivitu. Během něj jim dramaticky stoupá testosteron až na šedesátinásobek běžné hladiny. „Lidé ale chtějí slony s impozantními, obrovskými kly,“ řekla Gutierrezová.

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Navzdory přísnějším omezením týkajícím se vlastnictví a chovu slonů je v Kérale stále v zajetí téměř 400 zvířat, z celkových asi 2500 v celé Indii. Tento počet se od roku 2010 snížil přibližně o polovinu.

Khušbú Guptová, viceprezidentka pro politiku v organizaci PETA India, uvedla, že estetický půvab živých slonů neospravedlňuje jejich spoutávání, bití a oddělování od rodin. Stresovaní sloni mohou být také smrtelně nebezpeční. Například v roce 2024 zemřelo devět lidí při řádění slonů na chrámových festivalech v Kérale.

„Tito sloni jsou nuceni tam stát celé hodiny v horku, uprostřed velkých davů, za zvuku bubnů a ohňostrojů,“ řekla Guptová. „Jakýkoli podnět pak může způsobit, že se rozzuří,“ dodala.

Tantrické texty živé slony nevyžadují

Prakašan, který vyrábí animatronické modely pro nákupní centra, parky a lunaparky, upoutal pozornost organizace PETA v roce 2023 virálním videem s robotickými slony na festivalu v Dubaji. Guptová ho kontaktovala, zda by neměl zájem vyrobit robotické verze slonů pro chrámy. A o jeho umělé chobotnatce byl okamžitě velký zájem.

První verze robotického slona byla obalená gumou, ale nyní přešel na odolnější sklolaminát. Pohyblivé gumové části tvarují umělci, kteří věnují velkou pozornost i těm nejmenším detailům od vrásčité kůže zvířete až po žilky vystupující z jeho roztažených uší. Celý proces od výroby formy až po oživení slona nyní Prakašanovi a jeho týmu trvá asi 15 dní.

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Někteří přijímají umělé slony s nadšením - například děti, které se jednoho nedávného odpoledne hrály před chrámem v centrální části Kéraly s robotickým slonem Rámanem, chichotaly se a objímaly jeho chobot. „K živému slonovi by se takhle nikdy přiblížit nemohly,“ říká hlavní kněz chrámu Rádžkumár Nambúthiri.

Tantrické texty, které stanovují pravidla každodenních rituálů v kéralských chrámech, živé slony nevyžadují, dodal Nambúthiri. Podle jeho názoru tato praxe vznikla před několika stoletími, kdy byli sloni součástí královské jízdy a paláců. „Dříve tu byly stromy a lesy,“ řekl Nambúthiri. „Teď tu máme betonovou džungli, horko a hluk. Pro slony je to týrání a mučení. A to není správné,“ dodal.

K. I. Purušottaman, představený chrámu v Číkamundi Šrí Mahávišnu v Triššúru řekl, že mu robotičtí sloni dopřáli klid, protože se společně s dalšími duchovními obávali možnosti smrtícího útoku slona. „S robotickým slonem se ničeho podobného bát nemusíme,“ uvedl. „A to je velká úleva.“

Na druhou stranu jsou mnozí tradicionalisté stále přesvědčení, že robotičtí sloni do chrámů nepatří. K. Mahéš pronajímá svého živého slona na festivaly asi 45 dní v roce. A věří, že sloni jsou posvátní. „Pokud nevěříte, že sloni jsou posvátní, jaký smysl má robotický slon v chrámu?“ zeptal se.

Mahéš má svého slona už 25 let a říká, že je „jako člen rodiny nebo domácí mazlíček“, který všem přináší radost, pokud se s ním zachází s péčí a opatrností.

Také vedení některých chrámů odsoudilo používání robotických slonů při rituálech a festivalech. P. S. Ísa, biolog specializující se na divokou zvěř a odborník na slony z Kéraly, který pomáhal vypracovat státní předpisy týkající se chovu slonů v zajetí, je k možnosti nahradit živé slony robotickými zatím dost skeptický.

„Na slonech se bohužel dá vydělat spousta peněz,“ řekl. „Nejde až tak o duchovno nebo tradici. Jde o náboženský turismus,“ dodal s tím, že si není jistý, jestli se během svého života dočká prosazení robotických slonů místo živých. „Stovky let trvající tradici nelze změnit ze dne na den,“ řekl. „Ale kdo ví? Možná to půjde, jestli ti robotičtí sloni začnou chodit,“ dodal.

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