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Bizarní demonstrace ve Varšavě. Roboti žádali ochranu pracovních míst

Tereza Hrabinová
  16:07
Mávali polskými vlajkami, pohybovali se v kruhu a z reproduktorů pouštěli hesla požadující ochranu pracovních míst. Před sídlem ministerstva digitalizace ve Varšavě se v pondělí 7. září odehrála neobvyklá demonstrace. Místo lidí se jí účastnilo přibližně třicet robotů.

Ve skupině byli dvounozí humanoidní roboti i čtyřnohé stroje připomínající psy. Demonstraci doprovázela hesla „Chraňte pracovní místa“, „Je čas na pravidla“ nebo „Nečekejte, regulujte“.

Nešlo ovšem o stroje, které by se samy rozhodly protestovat. Celou akci připravila polská iniciativa Democratism, jejímž cílem je otevřít veřejnou debatu o tom, jak umělá inteligence a robotizace promění pracovní trh.

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Robot odpovídal novinářům

Jednou z hlavních tváří demonstrace byl humanoidní robot Agibot A3 vybavený umělou inteligencí, který odpovídal na otázky novinářů. „Roboti, kteří jsou zde přítomni, mají ukázat, že tato technologie je již realitou,“ sdělil agentuře AFP.

Názorná ukázka současných možností robotiky byla jedním z hlavních cílů akce. Organizátor Grzegorz Kuliś chtěl podle svých slov využitím strojů upozornit na jejich existující schopnosti, a zdůraznit tak naléhavost celé debaty.

„Tito roboti se už mohou volně pohybovat, už nyní protestují,“ poznamenal Kuliś. Pochod měl podle něj připomenout, že automatizace už není vzdálenou představou ze sci-fi filmů a že příprava pravidel by neměla za technologickým vývojem zaostávat.

Obavy se netýkají pouze továren

Představa robotizace byla dlouho spojována především s výrobními linkami, sklady nebo přepravou zboží. Rozvoj generativní umělé inteligence však obavy z automatizace rozšířil také mezi lidi vykonávající kancelářskou a duševní práci.

„Chceme se zabývat především možným nahrazováním lidí humanoidními roboty i umělou inteligencí při kognitivní práci,“ řekl Kuliś agentuře AFP.

Umělá inteligence dnes dokáže vytvářet texty a obrazový obsah, překládat, analyzovat dokumenty, programovat nebo komunikovat se zákazníky. To ještě neznamená, že okamžitě převezme celé profese. Může však výrazně změnit jejich náplň a snížit množství lidské práce potřebné k provedení některých úkolů.

Mezinárodní organizace práce ve své studii z roku 2025 upozornila, že generativní AI pravděpodobně častěji promění jednotlivá zaměstnání, než aby je zcela odstranila. Nejvíce zasáhne administrativní a kancelářské profese, v nichž lze automatizovat velkou část opakujících se činností. Mezi výrazně ovlivněné obory mohou patřit také média, vývoj softwaru a finanční služby.

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Kdo zaplatí rekvalifikaci

Iniciativa Democratism požaduje, aby stát, firmy a veřejnost diskutovaly o pravidlech ještě předtím, než automatizace výrazněji zasáhne zaměstnanost.

Mezi otevřené otázky podle ní patří odpovědnost za rekvalifikaci pracovníků, jejich ochrana během přechodu na jinou profesi i rozdělení ekonomických přínosů robotizace.

„Pokud nezareagujeme nyní, brzy můžeme mít problém,“ varoval Kuliś. Pravidla a regulace by podle něj měly fungovat jako štít chránící pracovníky.

Organizátor protestu robotů zná oblast zaměstnanosti i z profesní praxe. V současnosti působí jako ředitel informačních technologií v robotické společnosti a zároveň vede personální agenturu. Dvě funkční období byl také členem Rady trhu práce při polském ministerstvu rodiny, práce a sociální politiky.

Agentuře AFP řekl, že se organizátoři cítí odpovědní za to, aby veřejnost na rychlé technologické změny upozorňovali. Přiznal také, že dynamika vývoje v nich samotných vyvolává obavy.

Za roboty přišel ministr

Demonstrace upoutala pozornost kolemjdoucích i polského ministra digitalizace Krzysztofa Gawkowského. Ten přišel za organizátory a přímo na místě s nimi hovořil.

Za velký problém označil nekontrolované modely umělé inteligence zabudované do humanoidních robotů. Možnosti těchto systémů se podle něj budou spolu s pokračující robotizací dále rozvíjet.

Polsko mezitím vytváří vlastní systém dohledu nad využíváním umělé inteligence. Prezident Karol Nawrocki v červenci podepsal zákon, který má zajistit uplatňování evropského AI Actu v Polsku. Norma ustanovuje národní dozorový orgán oprávněný kontrolovat dodržování pravidel, vést správní řízení a ukládat sankce.

Tuto úlohu má plnit Komise pro rozvoj a bezpečnost umělé inteligence, v polštině označovaná zkratkou KRiBSI. Zákon počítá rovněž s takzvanými regulačními sandboxy. Jde o kontrolované prostředí, v němž mohou firmy a veřejné instituce testovat systémy využívající AI před jejich uvedením na trh nebo nasazením do běžného provozu.

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Evropský AI Act

  • 1. srpna 2024: Nařízení vstoupilo v platnost.
  • Únor 2025: Začaly platit zákazy vybraných nepřijatelných způsobů využití umělé inteligence.
  • 2. srpna 2026: Začala se používat většina pravidel.
  • Srpen 2027: Začnou platit některé zbývající povinnosti pro vysoce rizikové systémy.

Rozděluje systémy podle rizika. Čím větší nebezpečí může technologie představovat pro člověka a jeho práva, tím přísnější pravidla pro ni platí.

Zakazuje nejnebezpečnější využití AI. Týká se to například vybraných manipulativních praktik, zneužívání zranitelnosti lidí a určitých forem sociálního hodnocení.

Zavádí kontrolu rizikových systémů. Jejich provozovatelé musí dbát na kvalitu dat, vést technickou dokumentaci a zajistit možnost lidského dohledu.

Posiluje informovanost uživatelů. Lidé mají v některých případech vědět, že komunikují s umělou inteligencí nebo že určitý obsah vytvořila či upravila AI.

Určuje odpovědnost firem. Poskytovatelé a provozovatelé systémů musí prokazovat, že dodržují pravidla, a za jejich porušení jim mohou hrozit sankce.

Umožňuje bezpečné testování. Takzvané regulační sandboxy dovolují firmám a institucím zkoušet nové systémy pod dohledem úřadů.

Neřeší přímo ochranu pracovních míst. AI Act nezaručuje rekvalifikaci ani finanční podporu lidem, jejichž práci převezme software nebo robot.

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