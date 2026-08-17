Novinku společnost představila v pondělí na sociální síti X. Robot typu Superman podle ní dosáhl rychlosti 12,66 metrů za sekundu, když běžel na venkovní dráze. Tímto tempem by za hodinu urazil 45,58 kilometrů.
Naproti tomu současný světový rekord v běhu na 100 metrů v kategorii mužů činí 9,58 sekundy. Jeho držitelem je bývalý jamajský atlet Usain Bolt. Zmíněného času dosáhl 16. srpna 2009.
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Boltův rekord odpovídá průměrné rychlosti 10,44 metrů za sekundu, tedy 37,58 kilometrů za hodinu. Maximální rychlosti v úseku sprinter dosáhl mezi 60. a 80. metrem, kdy běžel rychlostí 12,42 metrů za sekundu. Ani ta by ale na stroj nestačila.
Robotova noha měří podle vývojáře 85 centimetrů. Délka Boltovy nohy nikdy oficiálně uvedena nebyla, odhaduje se ale kolem 103 centimetrů.
„Tento nový stroj se vyvíjí teprve něco málo přes tři měsíce, takže v následujících měsících má značný prostor pro další vylepšení,“ uvedla společnost Unitree na X.