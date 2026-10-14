Robot v červeno-zlatých barvách, podobných těm, které nosí americký superhrdina Iron Man, se v neděli těsně před půlnocí přiblížil k dívce, jež stála před restaurací rychlého občerstvení na rohu ulic Palmstraße a Hohenzollernring se svými kamarády.
Přibližně 1,20 metru vysoký stroj ji chytil za hýždě. Následně začal předvádět kopulační pohyby, uvedla policie.
Strážci zákona zadrželi šestnáctiletého majitele robota s jeho devatenáctiletým kamarádem. Robota našli v kufru vozidla značky VW. Měl na sobě zlaté řetězy i pouliční oblečení.
Dvojice údajně incident natáčela, vysílala na sociálních sítích a komentovala. Policie jim zabavila telefony. Jeden z mladíků tvrdil, že robot omylem narazil do mladé ženy, když se vyhýbal kolemjdoucímu.
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„Je to pro nás extrémně neobvyklá operace,“ řekl policejní mluvčí portálu Express. „Nejsme si vědomi žádné srovnatelné operace v Kolíně nad Rýnem.“ Policisté nyní vyšetřují, zda někdo úmyslně ovládal robotovy pohyby.
Stroj lze pořídit za pět tisíc eur (cca 121 tisíc Kč), lze si jej i pronajmout za 1 500 eur (přes 36 tisíc). Údajně funguje autonomně. Pohyby ho lze naučit předem.